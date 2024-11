Bill Orosco: «Ahora quienes prohibirme que use mi nombre»

Bill Orosco, denunció que el popular “Bomboncito de la Cumbia”, busca prohibirle el uso de su apellido materno como nombre artístico.

La disputa entre los primos Deyvis Orosco y Bill Orosco, ha alcanzado un nuevo nivel de tensión con acusaciones que involucran medidas legales y conflictos familiares, debido a que Bill Orosco, reveló que Deyvis habría solicitado a Indecopi impedirle el uso del apellido Orosco en su carrara musical, lo que generó una fuerte reacción por parte del cantante y del público.

En tanto, Deyvis, el líder del Grupo Néctar, habría presentado un documento de oposición ante la institución estatal solicitando “declarar fundada mi solicitud de oposición al registro de la marca de servicio mixta “Bill Orosco y los reyes de la calidad”, y denegar dicha solicitud de registro oportunamente”. Asimismo, argumentó que el uso compartido del apellido, podría generar una confusión en el público, lo que afectaría su trayectoria profesional.

Del mismo modo, el cantante, calificó estas acciones como un intento de “apagar su voz”, destacando que, al igual que su primo, también tiene derecho a honrar el legado musical de su familia, especialmente el de su tío, Johny Orozco.

“Me mandaste una carta notarial para no cantar las canciones de mi tío y ahora quienes prohibirme que use mi nombre, ¿ahora quieres quitarme el apellido? ¿Ya no quieres que cante más?”. Manifestó Bill tras un programa local.

Sin embargo, Bill Orosco, comentó que el motivo es porque el que lleva su apellido materno como principal y por ende artístico es como un homenaje a su madre quien lo crio “Es por mi madre, mi madre ha criado a mis hermanos, somos tres. Yo porque estoy muy orgulloso de mi madre, llevo su apellido. Por respeto, admiración es por lo cual llevo en primer lugar el apellido de ella”, añadió.