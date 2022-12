Betssy Chávez no da credibilidad a la democracia y al Congreso”

El parlamentario de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que su bancada tomó la decisión de no reunirse con la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, debido a que esta “no cree en la democracia”, ni en el Congreso de la República.

“No hemos tomado una decisión respecto al voto de confianza, lo que sí nos quedó claro es que no podemos conversar con alguien que constantemente, desde los ministerios en los que ha estado dirigiendo, siempre se dirigía al Congreso de manera despectiva […] Hemos decidido, desde la bancada de Fuerza Popular, no reunirnos con alguien que ya de por sí tiene un sesgo, ella no cree en la democracia, no cree en el Congreso, no cree en la libertad“, declaró en Exitosa.

Leer también [Revisa el cronograma de la ONP para pagos a pensionistas]

Agregado a ello, el legislador dijo que su grupo parlamentario votará a favor del adelanto de elecciones, pero resaltó que también se debe “regular la salida” del presidente Pedro Castillo.