Beto Da Silva confiado en romperla si lo convocan a la selección

Beto Da Silva, delantero de Alianza Lima, quiere volver con fuerza a las canchas en el reinicio de la Liga 1. Señaló que tiene condiciones para destacar y volver pronto a la Selección Peruana.

“Me provoca mucho ilusión, porque sé de mi capacidad. Tengo 23 años, estoy en una edad perfecta. Ya no soy un juvenil, ya estoy en una edad en la que tengo que coger ese protagonismo. Sé que tengo la cabeza y las condiciones para hacerlo”, señaló el ‘9’ del cuadro blanquiazul sobre la bicolor.

Beto Da Silva piensa en grande en Alianza Lima. “En Alianza Lima hay un lindo vestuario. Tenemos un equipo muy humilde y unido, como grupo estamos fortaleciendo mentalmente. El hincha de Alianza Lima se va a dar cuenta que estamos muy bien”, agregó en entrevista con Movistar Deportes.

“Yo he venido a Alianza Lima para hacer historia en este club”, destacó el exjugador de PSV Eindhoven y Gremio de Brasil.

En otro momento, Da Silva destacó el trabajo del entrenador chileno Mario Salas. “Mario Salas en un gran entrenador. El profe me pidió mucho compromiso, las ideas de juego la vamos a procesar de a pocos y me dijo que me puede utilizar de extremo o de segunda punta”, concluyó.