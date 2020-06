BCR impulsa reprogramación de deudas por crisis económica

El último domingo el BCR aprobó la Circular 0021-2020-BCRP por el cual se adoptaron medidas para impulsar la reprogramación de deudas a menores tasas y mayores plazos, con nuevas 0peraciones de Reporte.

Con el circular, las empresas del sistema financiero pueden vender temporalmente al Banco Central títulos valores de primera calidad, incluyendo aquellos representativos de cartera de créditos, o moneda extranjera y, en la misma operación, se comprometen a recomprarlos al vencimiento establecido.

Al respecto, el economista Jorge González Izquierdo explicó que mediante operaciones Repo el BCR genera que el banco reprograme una deuda de una persona natural o jurídica con una tasa menor.

“Es decir que si yo tenía un crédito hipotecario con una tasa de interés de 10% y no puedo pagarle por la pandemia entonces se me reprograma mi crédito a futuro, pero me va a tener que cobrar una tasa de 9%, 8%, 7% o 6%”, apuntó.