Ayala: “Me dijeron que siga trabajando”

El ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que el presidente Pedro Castillo le dijo “que siga trabajando”. A su salida de la comisión de Justicia del Congreso, Ayala dijo que desconoce si la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, esté incomoda con su permanencia en el cargo.

“Puse mi cargo a disposición, y el presidente me ha dicho que siga trabajando”, dijo Ayala.

“Me acerque a Palacio, he hablado con el presidente, tengo la conciencia tranquila. […] Uno, yo no me corro de nada, tengo la conciencia tranquila, si no ha hecho nada por qué voy a renunciar”, añadió.

Ayala enfrenta cuestionamientos, luego de que dos excomandantes generales pasados al retiro denunciaran que recibieron presiones para ascender a oficiales por disposición de Palacio de Gobierno.