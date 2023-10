Aumentos escalonados según año de jubilación

AJUDEP PROPONE QUE SE INCERMENTE TAMBIÉN A LOS QUE GANAN MÁS DE 500

Zacarías Velásquez, dirigente de la Asociación de Jubilados Departamentales del Perú (AJUDEP), quien en el Foro ‘Perspectivas pensionarias por los 50 años de la ONP’ desarrollada en Tarma, expuso la propuesta de que se tome en cuenta la edad de jubilación de los pensionistas de los diversos regímenes que perciben montos menores a los de la 20530, a fin de reconocerles mejoras mínimas que permitan un ingreso mensual más decoroso.

‘Hace poco la presidenta Boluarte aumentó a los jubilados pesqueros que eran los que ganan menos que todos los regímenes, pero el hecho de que haya otros que ganan un poco más no significa que les alcance. Somos muchos lo de la 19990 especialmente que apenas recibimos 500 soles cuando menos. Si va haber mejoras que hacer que sea para quienes ganamos menos, los jubilados de la 29530 sí tienen pensiones altas, creo que mínimo ganan 1800, algo por allí. Que nos mejoren de acuerdo al año en que nos jubilamos- con una media escalonada de cada 3 o 4 años- y que quien se jubiló en los años 80’ o 90’ sea beneficiado en mayor proporción por su propia edad. El costo de vida no es igual hoy que hace 20, 30 o 40 años, porqué tenemos seguir congelados’, invocó.

Sobre la reforma pensionaria presentada por el gobierno la semana pasada, sostuvo que no observa mayor variación con respecto a la situación de los jubilados pues aumentar 100 soles a los que ganan actualmente 500 no es ningún avance pues los que ganan más de 500 soles como pensión mínima no se verán favorecidos.

‘Por ejemplo, si yo percibo 603 soles, automáticamente quedo fuera del aumento planteado, acá no solo se debe mejorar al que gane menos de 500, sino a todos aunque sea con pequeños montos, esa ley debe ser más amplia, lo que debe cambiarse es la escala pensionaria, una posibilidad son montos de acuerdo al año en que uno se jubiló y así favorecer a los de mayor edad’, señaló.

Finalmente, Velásquez acotó que su gremio cuenta con apoyo de diversos asesores de bancadas parlamentarias por lo que ve posible que su propuesta pueda ser incluida en los grupos de trabajo social para su correspondiente discusión.

TABLA PROPUESTA

Año jubilación: Nueva Pensión:

2009 S/ 785

2006 S/ 809

2002 S/ 857

1999 S/ 904

1996 S/ 953

1993 S/ 992

1990 S/ 1031

1987 S/ 1088

1984 S/ 1127

1981 S/ 1173

1977 S/ 1252