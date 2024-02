“Aumento de pensiones sí se cubre con fondo consolidado de reservas”

PRESIDENTA DE CODAPE, DEYSI CASTILLO, REVELA QUE EXISTE FINANCIMIANTO PARA QUE DONA BOLUARTE LO EJECUTE

Por: Pablo Boggiano B.

Una nueva escala pensionaria para la Ley 19990 se estará planteando en marzo en el Congreso de la República basado en un dictamen parcial del proyecto de la reforma del sistema previsional de la jefa de estado, Dina Boluarte, señaló Deysi Castillo, presidenta de la Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas (CODAPE), quien propone mejorar las escalas pensionarias en el caso de las remuneraciones mínimas de la Ley 19990 que van de 250 a 500 soles en 50 y 100 soles respectivamente, Castillo sostiene que no se afectaría el fondo de contingencia de los pensionistas ya que solo será por este año hasta que se concrete la reforma previsional.

-Se aprobó una transferencia de más de S/ 37 millones a favor de la ONP para el régimen 20530 y mientras se mira con indiferencia a la 19990

Esos son bonos por escolaridad, el año pasado fue 400 soles, los pensionistas tienen un bono de escolaridad todos los años, los de la 20530 tienen eso, lo que no tiene la 19990. Bueno, ya son derechos cumplidos, derechos ganados y ante eso no se puede hacer nada; sin embargo, vemos que para la 19990 hasta el momento no hay un incremento de las pensiones.

–El Congreso empieza la legislatura la quincena de marzo, y justo en marzo se verán los créditos suplementarios, si no se destinan partidas para aumento de pensiones, a esperar el próximo año…

Ante eso lo que nosotros estamos solicitando es en sí la bonificación del presupuesto público para que se pueda considerar el incremento de las pensiones. Ese incremento va afectar al fondo consolidado de reserva previsional, no va afectar al tesoro público.

Lo que estamos pidiendo que se haga un dictamen parcial del proyecto de ley de la presidenta Dina Bolutarte, respecto a lo que es la reforma del sistema de pensiones, hay una cláusula que establece el incremento de las pensiones; entonces, nosotros lo que queremos es que se apruebe eso, posteriormente ellos continúen con el dilema de la reforma del sistema de pensiones dado que el establecer o aprobar un dictamen arcial de ese proyecto de ley en nada va a modificar la propuesta de lo que es la reforma del sistema de pensiones y ahí vamos a determinar si el congreso tiene la voluntad de apoyar a los adultos mayores ya que ni siquiera va a haber una excusa sobre la fuente de financiamiento porque eso se va a pagar directamente con el ahorro de los pensionistas.

¿No hay otra manera que no sea tocar el Fondo de Reserva Previsional?, si se empieza a tocar el Fondo Previsional que es el ahorro de los pensionistas en algún momento podría agotarse si hablamos de mejorar las remuneraciones y no refiero solo a un aumento de 100 soles sino llegar a una RMV

-Claro, pero el incremento de las pensiones que ha propuesto Dina Boluarte hablamos de 100 soles, de 50 soles, dependiendo de la pensión. Por ejemplo, de 500 soles a 600 soles, la de 250 soles incrementar a 300, la de 350 incrementar a 400 soles, esa diferencia de los 50 soles le estaría afectando al fondo consolidado más no al resto de la pensión, los 250 por decir, solamente los 50 soles que sí afectaría al fondo consolidado y por un año, por este año nada más, en el entendido que estamos pasando una crisis económica, una recesión, entonces amerita el incremento de las pensiones.

-Pero apuntando a que este año se resuelva la reforma del sistema previsional

Eso no va a modificar en nada, el incremento de las pensiones porque igual van a tener que presupuestar para el próximo año, lo que tiene que ordenar es que este año se pague con ese fondo consolidado, nada más, ya el siguiente presupuesto ya se debe considerar con el aporte del tesoro público.

“QUEREMOS LA DATA DE MEDIO MILLÓN DE EXPEDIENTES QUEMADOS”

¿Que otro tema referente a pensiones está viendo la CODAPE?

Estamos muy preocupados por los expedientes que se quemaron en el 2009, hemos pedido información sobre esos expedientes. En el año 2009 en un local del IPSS, hubo un incendio en ese siniestro se quemaron la cantidad de expedientes siniestrados declarado por el archivo externo, Ransa, fueron 528,903 en total que corresponde a 394,815 de pensionistas, y 134,088 de bonos de reconocimiento, nosotros queríamos saber de estos expedientes, cuántos se han reconstruido y cuántos faltan reconstruir de acuerdo a la data que ellos nos han indicado al año 2023, solamente 167, 352 expedientes que corresponden a pensiones han sido reconstruidos de los 528 mil que se quemaron en total.

¿Esa información se la están pidiendo a la ONP?

Sí, a la ONP los expedientes que faltan reconstruir son 361, 551 expedientes en total, de los cuales 263,087 son de pensiones y 98,464 son respecto a los bonos de reconocimiento, también se le ha consultado las Planillas que la ONP tiene en su poder de acuerdo a la ley de pago parcial la 31173, ahí también se habla sobre las fuentes oficiales.

Hasta el 30 de noviembre del 2023 la ONP tiene en su archivo central la custodia de un total de 370,277 libros de planillas correspondientes a 47,646 razones sociales. Otra consulta sobre la base de empleadores de su data que figuran inubicables que se han tomado conocimiento, saber qué acciones ha tomado la ONP para la ubicación real de esa información.

-La 19990 necesita que se le aumente la pensión, estamos en el primer tercio del año 2024, ¿cómo le aumentamos la pensión a la 19990?

Dictamen parcial sobre el proyecto de ley de Dina Boluarte, que se haga de inmediato, no hay nada más que pensar ahí, lo que ella ha propuesto eso es uno; y dos, ya dependerá del congreso que establezca también un incremento de 100 soles para las pensiones superiores a los 600 soles, porque lo que Boluarte va aumentar es la pensiones de 500 a 600 soles, todos los que ganan 600 soles van a seguir ganando 600 soles, los que ganamos 700 soles igual, el tope se va a mantener.

Eso tiene que cambiar porque lo que ella propone es garantizar pensiones mínimas tanto en el sistema privado como en el Sistema Nacional de Pensiones y si va a seguir así, con pensiones mínimas entonces qué va a pasar con el tope, en la AFP no hay tope, en cambio en la ONP hay tope, ¿esos topes se van a eliminar?

En el nuevo sistema previsional no se establece eso, pero hay muchas personas que sí tienen de acuerdo a su cálculo podrían tener una pensión superior a lo que se ha establecido hoy día con los topes, superiores a 893 soles, que se elimine el tope pensionario, en todo caso que se incremente, no me parece justo, no debería ser así, si vas a garantizar pensiones mínimas a ambos sistemas, entonces también garantiza los topes.

¿Es una utopía, un absurdo pensar que una pensión mínima de 500 soles pueda llegar a una RMV?

No, lo que falta es fiscalización del ingreso a los aportes, más eficiencia; por ejemplo, hay más de un millón y medio de aportantes a la AFP que anteriormente estuvieron en la ONP, pero un millón y medio aproximadamente han hecho aportes indebidos a la ONP, un monto superior a los 2,500 millones que estarían en el limbo no pudo haber ingresado a la caja de la ONP porque no eran aportantes a la ONP.

Ese dinero se ha quedado en las cajas fiscales, en manos del Ministerio de Economía, estamos hablando de 2,500 millones y ese dinero pertenece más o menos un millón y medio de personas que han realizado un aporte indebido, en realidad dinero hay, lo que no hay es una voluntad de dar solución a estas personas que están en un estado de vulnerabilidad terrible como son los adultos mayores frente a la situación económica que vivimos.