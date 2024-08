Verónika Mendoza no condena el fraude en Venezuela

Mendoza declaró a un medio local que, si fuera venezolana, no daría su voto a la oposición, ya que opina que no es más democrática ni transformadora.

Después del evidente fraude en Venezuela, la líder de Nuevo Perú eligió adoptar una postura favorable hacia el régimen chavista.

En la plataforma X, Mendoza criticó lo que denominó “griterío” de las protestas ciudadanas y expresó su preocupación por ciertos sectores políticos que piden “golpe, injerencia y violencia en Venezuela”.

Mendoza sugirió esperar los informes de observadores internacionales acreditados (como la ONU, el Centro Carter, CELAC y la Unión Africana) que han solicitado la publicación y un “conteo exhaustivo de las actas para aclarar cualquier duda sobre los resultados electorales”. Sin embargo, parece desconocer que el Centro Carter ha retirado a su personal de Venezuela y no ha tomado en cuenta el amplio pronunciamiento de la OEA.

“Es fundamental respetar la soberanía y la voluntad del pueblo venezolano, que es el único que puede y debe elegir a sus gobernantes, nos gusten o no”, escribió en X, lo que se interpreta como un respaldo a la postura chavista. En otro tuit, abogó por el “pleno respeto a la libertad de expresión y manifestación de los diversos sectores sociales y políticos en Venezuela“.

Favorable hacia el régimen de Nicolás Maduro

Mendoza también se refirió a las marchas contra Dina Boluarte, señalando que “miles de peruanos han marchado en apoyo a los familiares de las víctimas de la represión y las masacres de diciembre de 2022 a marzo de 2023”, destacando que muchas personas han sido detenidas de manera arbitraria y otras agredidas por la policía nacional.

Concluyó su pronunciamiento en redes sociales advirtiendo que la preocupación legítima por la situación en Venezuela no debe ser utilizada como una cortina de humo para que, según ella, la coalición mafiosa continúe reprimiendo, criminalizando y destruyendo el país en impunidad. Recientemente, y en línea con su habitual postura favorable al chavismo, Mendoza afirmó que no votaría por la oposición, manifestando que “lamentablemente, la oposición no es la más democrática ni transformadora en Venezuela“.