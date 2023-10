¡Atacaron a peruanos en aeropuerto de Tel Aviv!

TERRORISTAS LANZARON MISIILES Y SE REFUGIARON EN BUNKER PARA VOLVER A LIMA

El embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, reveló que cuando un grupo de ciudadanos peruano-israelíes se encontraban en el aeropuerto, este fue atacado, por lo que se vieron forzados a esconderse en un bunker. Sin embargo, un vuelo humanitario de Ecuador accedió a llevarlos a Quito para llegar al Perú.

“Estando en el aeropuerto ha habido ataques y hemos tenido que ir al búnker, ha sido muy dramático. El aeropuerto ya es una zona donde (Hamás) ataca a propósito para que estos aviones humanitarios no salgan y causen más pánico. Todo el mundo quiere irse y, hasta en el aeropuerto, tiran misiles“, indicó Cacho-Sousa.

“Los ataques son mientras salen vuelos humanitarios, como para causar más pánico y terror en la población que ha venido para huir del país por la guerra que estamos viviendo”, agregó.

El embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, señaló que actualmente ya no quedan más peruanos varados en Israel y que se ha logrado atender a más de 160 connacionales para su evacuación.

El diplomático detalló que, si bien el aeropuerto de Tel Aviv se encuentra funcionando, este no está recibiendo vuelos comerciales o turistas. “Ya no hay más peruanos varados en Israel. Si bien el aeropuerto está funcionando, no están ingresan aerolíneas y por lo tanto no ingresan turistas“, señaló Cacho-Sousa.

En esa línea, agregó que por el momento solo se cuenta con ciudadanos de doble nacionalidad, es decir peruana e israelí, que se encuentran residiendo en Israel, mismos que serán atendidos para un posible vuelo de repatriación si es que así es requerido.