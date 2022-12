Atacan canales de televisión tras protestas contra el gobierno

América TV, Canal N, Panamericana y Exitosa son los canales de televisión que se han visto afectados por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte

Los manifestantes antigubernamentales en Lima que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso atacaron las sedes de los canales de televisión de América TV, Canal N y Panamericana y, además, agredieron a periodistas dentro del vehículo de Exitosa.

En el caso de Exitosa, alrededor de 80 personas se concentraron para atacar la unidad con piedras y palos, agrediendo físicamente al chofer que se encontraba al interior del vehículo, a quien además le robaron sus pertenencias y lo dejaron ir de milagro.

“Me agarró una turba a matar. Esa gente está loca. Me han destrozado la camioneta, me la han volteado, me han tirado piedras, me han agarrado a palos. La Policía no llegaba, llegaron después pero ya había pasado todo. Son gente infiltrada que se dedican a robar”, manifestó Víctor Nolly, el chofer de Exitosa.

Por otra parte, los manifestantes también atacaron con piedras y objetos contundentes la sede de América Televisión y Canal N en la céntrica urbanización limeña de Santa Beatriz, dañando ventanas y parte de la infraestructura del edificio.

Tras el ataque, un grupo de policías se dirigió a la sede para protegerla y evitar nuevos ataques, según reportó el propio canal de televisión.

En otro punto cercano de la ciudad, atacaron la sede de Panamericana Televisión, ante lo que muchos trabajadores del medio corrieron a protegerse.

Tras los ataques, la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) rechazó el ataque a las sedes de varios medios de comunicación ocurridos durante las protestas que se desataron en el país tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

Con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la ANP condenó lo que cataloga como “atentados” a Panamericana TV, América Televisión y el canal N.

“El derecho a la protesta no soporta estos actos vandálicos que los desvirtúan”, expresó la organización, que además informó de su pedido a la Fiscalía para que “inicie las acciones correspondientes en estos casos”.

