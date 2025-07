Así te das cuenta quién tomó tu celular

Conoce estos trucos para que nadie revise tus mensajes privados

Son pocos los usuarios de teléfonos Android quienes dominan a la perfección todas las funcionalidades que les ofrece el sistema operativo de Google. En ese sentido, existen demasiadas herramientas “ocultas” a las que uno puede recurrir para proteger la privacidad de su información personal, como es el caso del ‘modo de invitado’.

Probablemente, desconoces todo lo que la función puede hacer para cuidarte de miradas indiscretas en tu celular, por lo que a continuación te enseñaremos a activarlo en pocos segundos y sin instalar apps de terceros.

¿CÓMO CONFIGURAR EL MODO INVITADO?

Como se aprecia en la mayoría de computadoras, hay una función de invitado que te permite acceder al equipo si es que no sabes la contraseña de la cuenta personal existente.

Es una característica orientada a la protección de la privacidad y que posibilita que terceros usen la PC o laptop en casos de emergencia. Así, también hay una opción disponible en los smartphones Android bajo la denominación de Modo Invitado y que cumple el mismo propósito.

Los nuevos perfiles que se creen tendrán el acceso restringido a tus archivos y apps. Además, el invitado solo puede utilizar los servicios que ya vienen preinstalados en el equipo. Lo mismo sucede si dicho individuo desea instalar alguna aplicación, ya que se abrirá una copia de la sesión sin afectar a la cuenta personal.

Si te interesa configurarlo sigue estas indicaciones:

Deslizar el dedo hacia abajo para ver la barra de notificaciones.

Notarás un ícono de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha.

Haz clic en el ícono de modo invitado y tu equipo se adaptará para dicho propósito.

El modo invitado evitará que la persona acceda a las llamadas telefónicas, las notificaciones, los mensajes de texto, las imágenes, contactos o correos electrónicos asociados a la cuenta principal del dueño.

¿POR QUÉ NO DEBES DEJAR EL BLUETOOTH TODO EL TIEMPO?

Una función básica que tienen todos los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, es que cuentan con Bluetooth. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden conectar sus smartphone con otros dispositivos como smartwatchs, audífonos inalámbricos, altavoces, etc.

Por defecto, el Bluetooth de tu celular vendrá desactivado. Una vez que lo habilites, tu equipo comenzará a buscar un dispositivo al cual poder conectarse, esto suele tardar unos segundos, aunque en ocasiones demora en reconocer ciertos accesorios.

Para no perder el tiempo conectando su teléfono a otros dispositivos, muchos usuarios suelen tener encendido el Bluetooth de su smartphone todo el tiempo. Aunque parezca una práctica bastante inofensiva, expertos recomiendan no hacerla. ¿Por qué razón? Aquí te diremos.

Según detalla Movilzona, existen varios motivos para que no tengas prendido siempre el Bluetooth de tu celular. El primero es que descargará más rápido su batería, es decir, la autonomía de tu equipo se verá reducida por algo que no estás utilizando siempre.

ASÍ TOMAS FOTO DE QUIEN QUIERE DESBLOQUEAR TU ‘CEL’

La mayoría de personas no suele despegarse de su Smartphone, sin embargo, hay ciertas ocasiones donde pueden dejarlo solo durante unos minutos. Aunque muchos no se hacen problema en que alguien lo haya agarrado, existen algunos que no toleran que revisen su información personal.

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, existe una aplicación llamada WTMP que se encuentra disponible en Play Store que permite tener esta útil función en tu teléfono. Por el momento, este software está disponible en Android, pero no es iPhone.

Los desarrolladores de esta aplicación, la empresa MidnightDev, señalan que WTMP requiere ciertos permisos para funcionar correctamente, como tener acceso a la cámara de tu celular. Asimismo, destacan que el equipo debe tener una cámara frontal, algo que la mayoría posee.