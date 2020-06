Así suena la nueva voz de Google Maps

La compañía ha anunciado una futura actualización de Google Maps, la cual tendrá como principal novedad un cambio en la voz femenina de Maps. No se han dado fechas, pero sí se ha mostrado cómo será esta nueva voz, mucho más fluida y “humanizada”.

🔈🔉🔊 Sube el volumen 🔈🔉🔊

Esta actualización de @GoogleMaps te va a sonar diferente. pic.twitter.com/wEo3zbNSfj — Google España (@GoogleES) June 24, 2020

Google Maps, si bien ha ido mejorando poco a poco sus indicaciones por voz, se ha mantenido alejado de, por ejemplo, el propio Asistente de Google, que tiene un tono más natural en el habla, más similar a lo que nos encontraríamos en una conversación con un humano.

Se ha cambiado la voz, tono y cadencia de la voz femenina en Google Maps. Las vocales ya no se alargan y todo es ahora mucho más “humano”, se ha cambiado la voz, el tono y la cadencia con la que se pronuncian las palabras. Ya no se alargan las vocales finales (gire en la rotondaaaaaa), lo que permite que las instrucciones sean aún más claras, menos molestas y más rápidas.

Por el momento, Google no ha dado fechas ni más detalles. No obstante, asegura que esta nueva voz llegará en una futura actualización, por lo que no deberíamos tardar demasiado en empezar a disfrutar de este nuevo modelo de voz en la aplicación de Google Maps.