Así saca tus antecedentes desde tu celu

TRAMITA EN CINCO MINUTOS TUS PAPELES POLICIALES, JUDICIALES Y PENALEs

Si necesitas realizar trámites personales ante entidades públicas o privadas, es posible que requieras obtener previamente tus antecedentes policiales, judiciales o penales.

Policiales

Si necesitas confirmar si tienes antecedentes provenientes de delitos y faltas previa investigación policial, para hacer un trámite a nivel nacional, puedes solicitar un certificado en formato único estándar, emitido por la Policía Nacional del Perú. Este documento tiene una vigencia de 90 días calendario. Ingresa a: https://www.policia.gob.pe/home/CerapOnLine.

Requisitos

Solicitud con carácter de declaración jurada, que contenga tus datos personales.

Exhibir el documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que te identifique) al momento de presentar la solicitud.

Antes de iniciar, debes saber:

Paga la tasa de S/ 5.40 en la plataforma Pagalo.pe o en una agencia del Banco de la Nación con el código 08116. Luego, ingresa a la plataforma de la PNP, acepta los términos y condiciones, coloca los datos de tu comprobante de pago y tu información personal, y selecciona el motivo de tu trámite. Podrás descargar tu certificado en formato PDF al final de la operación.

Judiciales

Documento que detalla si estás o has estado recluido en un Establecimiento Penitenciario (interno) o si se han realizado trabajos comunitarios impuestos por la autoridad judicial. Ingresa a: https://apps.inpe.gob.pe/certificado_aj_electronico/registroCE.html.

Condiciones

Ser mayor de 18 años

Requisitos

Para peruanos: presentar a la vista el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para extranjeros: presentar a la vista el carnet de extranjería, pasaporte u otro documento que lo identifique.

Una foto tamaño pasaporte del solicitante con fondo blanco, solo para ciudadanos extranjeros que no cuenten con carnet de extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

Antes de iniciar, debes saber:

Cancela S/ 37.70 por tu derecho a trámite. Este pago podrás hacerlo en: Banco de la Nación, Agentes Multired, Pagalo.pe (se hace efectivo luego de 3 horas)

Ingresa a la plataforma y valida el pago para iniciar el trámite. Regístrate en la plataforma. Después de 30 minutos, recibirás el usuario y la contraseña para ingresar al servicio digital y descargar tu certificado.

Penales

Es un documento oficial que certifica si una persona registra o no sentencias condenatorias impuestas como consecuencia de haber cometido un delito. El Certificado de Antecedentes Penales tiene una vigencia de 90 días calendarios.

Requisitos

DNI vigente, pasaporte o carnet de extranjería.

Si el trámite lo hace un apoderado, deberá presentar además los documentos que lo acrediten.

Antes de iniciar debes saber:

Puedes hacer tu solicitud desde tu PC, tablet o celular en: https://cape.pj.gob.pe/cape/pages/terminos-uso.xhtml. El Certificado Electrónico de Antecedentes Penales es un documento en formato PDF firmado digitalmente por el Poder Judicial y cuenta con la misma validez que el Certificado de Antecedentes Penales tramitado en las oficinas del Poder Judicial o en las agencias autorizadas del Banco de la Nación.

El costo del trámite es de S/ 52.80 . Puedes pagarlo online por la plataforma Págalo.pe o hacerlo en cualquier oficina del Banco de la Nación, Agente Multired o Multired Virtual antes de hacer el trámite online.

Resultado del trámite

Una vez que has registrado todos tus datos, se emite una conformidad de registro. Si no tienes ningún antecedente, podrás descargar tu certificado en ese momento. Paralelamente, te enviarán un correo electrónico con el enlace para hacer la descarga. Si tu nombre o nombres similares figuran en la base de datos del Poder Judicial, en tu conformidad de registro aparecerá «Trámite observado». Deberás esperar 20 minutos y se te notificará en tu correo electrónico si cuentas o no con antecedentes penales.

Obtén tu certificado

Si no tienes antecedentes, podrás descargarlo desde el enlace que se te enviará a tu correo o al momento de ver tu conformidad de registro. Si tu trámite fue observado por contar con algún antecedente penal, deberás dirigirte a la sede donde buscaste tus antecedentes online con tu DNI para validar tu identidad. Después de haber hecho esto, podrás descargar tu certificado vía la opción «Acceder a Trámite Realizado».

