Así acreditas tener más aportes al Fonavi

FENAF – PERÚ implementa formatos para integrar a cada fonavista a grupos de pago

La asociación Federación nacional de Fonavistas y pensionistas del Perú (FENAF – PERÚ) viene implementando la reforma de los procedimientos para que más fonavistas puedan acreditar sus aportes, los mismos que incluyen formatos para casos específicos, así como el funcionamiento de sistema interconectado a nivel nacional, sostuvo su presidente Luis Luzuriaga y también presidente de la comisión Ad Hoc Fonavi. Por otro lado, Jorge Milla, otro miembro de la comisión informó todo lo referido al reintegro de marzo, el grupo 21 que apunta a abril, así como el próximo cronograma y la captura de recursos del fondo MI VIVIENDA.

¿Cómo está resolviendo la comisión Ad Hoc el tema de las aportaciones?

La problemática que tenemos es múltiple, por ejemplo que tiene que hacer el pescador, para acreditar, que tiene que hacer el de construcción civil, que tiene que hacer los del estado que tiene que hacer los trabajadores del sector privado, que es lo que tienen que probar, vamos a aprobar los lineamientos justamente de las aportaciones y las planillas en función a ese grupo de pago que va a salir, ahí se va establecer cuáles van a ser los criterios y los documentos que tiene que presentar el fonavista para acreditar sus aportaciones, eso es lo central porque esa es la pelea que hemos dado, justamente la última ley, la 31928 recoge todo eso, que nos planteó el ejecutivo, nos dijo, bueno, señores, la actualización, de los 1,300 millones del 2014 es 6,800 millones entonces como ya sabemos cuánto es lo que se aportó, se recaudó de los trabajadores devolvamos esa cantidad.

En la ley, la devolución es en función a las aportaciones y no a lo recaudado

Entonces vino la pelea, no como el tribunal dice que tiene que devolver lo recaudado, si pues, pero también el tribunal dice que se tiene que devolver las aportaciones entonces tenemos que llegar a un punto medio, la recaudación es una cantidad determinada que está aprobada y que ingresó, pero lo real son las aportaciones que están en las planillas cuando pusimos en la 31928 el adelanto a cuenta de las aportaciones que el fonavista puede acreditar, ahí le quebramos su situación al gobierno, entonces su intención de devolver los 6,800 como aportaciones recaudadas se le fue, se le quebró, la devolución es en función a las aportaciones, y eso está en los libros de planillas, en las boletas de pago, cuando pusimos eso en la 31928 le quebramos al gobierno su intención de devolver los 6,800 millones como si fuera todas las aportaciones en función a lo que se había recaudado, la devolución es en función al total de las aportaciones que fueron descontadas de las remuneraciones, por eso que se opusieron al proyecto de ley, nos observaron, bueno en fin, hasta que al final tuvieron que someterse.

Aportaciones y recaudación, ¿cómo van en los lineamientos?

cuando fueron al congreso, fuerza popular que manejaba la comisión de economía se puso duro y dijeron, no, esto va, vino el secretario técnico, conversaron con la congresista Rosángela Barbaran, ya derrotados, tuvieron que aceptar que la fórmula se va aplicar en el caso que los fonavistas no tuvieran como acreditar sus aportaciones, no existe libros de planillas ni boletas de pago, la fórmula iba a determinar cuánto le correspondía porque se iba a trabajar sobre lo recaudado, entonces si no se tenía las aportaciones se le iba aplicar la recaudación, y los fonavistas que tuvieran para acreditar los libros de planillas, que están en la ONP, en las AFPS algo así como 800 mil fonavistas, entonces a ellos, si, esto va ser un adelanto y se iba a continuar con la construcción de la cuenta individual, se llegó a ese acuerdo, fórmula, que se reparta lo recaudado al fonavista que no tiene cómo acreditar aportaciones, adelanto con la fórmula, al fonavista que si va acreditar sus aportaciones, así se quedó, así se hizo el reglamento, y así se va aprobar los lineamientos,

¿Qué cosa hay que hacer para ese tema, cómo acreditar, cómo poder avanzar?

Hay mil y un caso ahí que van a complicar el tema, para muchos va ser bien complicado, eso nosotros los tenemos tipificado, tenemos nuestros formatos, formatos para cada caso, ya tenemos las direcciones, ya hemos implementado un sistema de manera tal que el fonavista venga con su caso se identifique, salir su formato y se presenta digitalmente a la secretaría técnica para el procedimiento y nosotros ahí vamos hacer el seguimiento de nuestros asociados,

¿Eso se verá a nivel de secretaría técnica o de la asociación?

Con la asociación ,nosotros hemos planteado el tema a la secretaria técnica, nos dicen , nosotros solo damos las pautas y los lineamientos para que pueda llevarse a cabo el proceso, hay un tema particular, si ve que para él, el tema esta controvertido, puede enviar información supletoria a la secretaría técnica, consideran que no es necesario recargarse de información específica porque los casos son casi, casi individuales, vean su caso se asesoran y presentan su carta para hacer la rectificación, la reconsideración, eso es lo que ellos consideran

¿Y ya han implementado estos formatos, esos sistemas?

A los pescadores, por ejemplo, ya venimos trabajando con ellos desde el año 2022, el caso de ellos es bien sui generis, porque la caja solo tiene la información de la semanas que salieron a la pesca y la participación de pesca, por el tonelaje, un porcentaje, y ese porcentaje iba para su pensión, entonces hay pesca de consumo humano, pesca industrial, unos tiene planilla, otros no tienen planilla, todos están en la ley Nº 30003 y en la base de datos de la ONP, la ONP le ha pasado toda esa base de datos a la secretaría técnica con sus semanas contributivas, se les ha aplicado los 10.67 la vez pasada y se les va hacer el reintegro pero ellos como van acreditar sus aportaciones, para ellos también hay un procedimiento, se ha hecho las consultas con los técnicos de la caja, ya nos han explicado cómo se puede llegar a deducir la participación de pesca que era su sueldo en la práctica y de ahí sacar el porcentaje del fonavi, en el caso de construcción civil, como se va hacer con construcción civil,

¿Cómo será el procedimiento en provincias?

Hemos implementado un sistema interconectado a nivel nacional donde nuestros coordinadores, ingresa el fonavista y se le hace su nuevo formato adecuándose a la nueva ley, porque todo lo anterior, ya cumplió su función, ahora en la nueva ley, tienen que adecuar su trámite para el tema de las aportaciones, centrarse en ese tema, con Jorge (Milla) vamos a salir y explicar el procedimiento, el contexto, que es lo que tiene que hacer el fonavista, el sistema que estamos haciendo y las bases de la federación.

Jorge Milla de Comisión Ad Hoc sobre cronogramas de pago

“El último jueves tuvimos una sesión extraordinaria para poder aprobar el reintegro número 1 que lo van a conformar personas mayores de 80 años que fueron parte de los 19 grupos, el planteamiento nuestro no solamente fue aprobar ese reintegro, sino generar un cronograma de tal manera que le trasmitamos tranquilidad al fonavista, porque es mucho mejor saber que me van a pagar bueno, en octubre, septiembre, marzo pero ya tengo una fecha aproximada, entonces, eso me da tranquilidad”, dijo Jorge Milla.

“Nosotros hemos planteado aprobar una propuesta de cronograma, eso ha generado que necesitemos mayor información, es por eso que no hemos tomado el acuerdo. En la próxima sesión de esta semana la secretaria técnica nos dará mayor información y podamos aprobar el reintegro, a la vez programar el tema de los nuevos grupos, grupo 21 en este caso, como hemos estado atrás, atrás de la ONP ya la ONP ha enviado información importante nueva, que va a permitir que nuevos fonavistas puedan cobrar y ellos integrarían el grupo 21 que estimamos se pueda dar a fines de abril o la primera semana de mayo”, agregó Milla.

“Los grupos son para personas que nunca cobraron los reintegros que fueron parte de los 19 grupos anteriores. Otro tema que hemos puesto en la mesa de la comisión Ad Hoc, es que como vamos a completar el dinero que falta, ya hemos informado que este proceso obedece a una devolución de cerca de 7 mil millones, dinero que no está en su totalidad, alrededor de 3,200 millones que faltarían, y eso estaría supeditado al pago de terceros que son los prestatarios del BANCO DE MATERIALES”, expresó Milla.

SUBROGACIÓN DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

“Hemos pedido entre otras cosas la subrogación del Ministerio de Vivienda, pues tiene la facultad de poder asumir las deudas de las empresas eléctricas y de saneamiento, hemos planteado conversar con el ministerio de vivienda, no ha habido una respuesta. Hemos planteado un reiterativo y por otro lado hemos pedido un informe sobre la deuda del Fondo MI VIVIENDA porque fue constituido por recursos del Fonavi por ley con 1,500 millones de capital”.

“Y cuando se entregó el dinero, el Fondo Mi Vivienda adujo que ese dinero había generado intereses, entonces solicito más de 380 millones de intereses. Ese dinero se entregó, es dinero del Fonavi y que a la fecha entendemos que superaría tranquilamente los 10 mil millones, es un dinero privado que no puede adjudicarse el Fondo Mi Vivienda como parte de su patrimonio, en todo caso el estado tiene que responder sobre ese dinero”.

“Esos son los pedidos que hemos hecho para poder abordar el tema del dinero que falta y por el lado de la federación, el residente Luis Luzuriaga, como lo han informado, ha solicitado el crédito suplementario, entonces todo eso va ayudar a enfrentar el proceso de devolución”, expresó Milla.

