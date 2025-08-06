Arriola justifica compra de autos de alta gama para la PNP

El jefe del Estado Mayor de la PNP aseguró que la institución adquirió autos de la marca Audi, porque estos son «más baratos».

Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, justificó que la compra de autos de lujo para los altos mandos de la institución se da por un tema de seguridad, ya que – alegó – los generales son víctima de «amenazas», por lo que es necesario contar con vehículos.

«Los carros Audis pertenecen al Estado. Cuando uno pasa de baja… y es por las características de seguridad, porque nosotros los generales estamos amenazados y necesitamos un vehículo de performance para poder desplazarnos. Yo me doy de baja y entregó el vehículo y, después de 30 días, si lo considero necesario, puedo pedir, porque así lo dice la ley, que se nos asigne para pagar lo que corresponde. Todos los vehículos son de alta gama y esa es una situación por todos los años», expresó.

Arriola manifestó que la compra de autos de alta gama no es ninguna novedad y que desde 2016 se han adquirido estos vehículos. Además, aseguró que se compraron los vehículos de la marca Audi, porque estos eran «más baratos».

«Los Audis, no es una novedad. Ha sido comprados en el 2016, 2017, 2019, 2020. En este año ha ganado la licitación estos Audis porque está más baratos que otros. Otras instituciones han comprado autos que tienen el 30 % más caro, pero nadie se mete», manifestó.

Un reportaje de un programa de noticias del último domingo informó que los autos de lujo comprados para altos mandos de la PNP habrían sido financiados con fondos destinados para los pensionistas de la institución.

El dominical indicó que la adquisición de los autos se realizó tras el aval del Ministerio del Interior. Además, reveló que, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), la compra se dio por 17 millones de soles y se distribuyó en tres grandes grupos. Unos 120 Toyota Corolla para coroneles, con un monto de 11 millones de soles. Así como 40 camionetas Toyota RAV4 para generales, por más de 5 millones de soles. Y ocho camionetas Audi Q5, destinadas a tenientes generales, cuyo precio unitario supera los 200 mil soles.