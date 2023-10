Argentina: Milei en el primer debate de candidatos presidenciales

El candidato ultraderecha Javier Milei logró mantener su ira bajo control pese a ser la diana de sus rivales en la carrera por la presidencia

En el primer debate presidencial de Argentina, no hubo un claro ganador. El candidato de la ultraderecha, el economista Javier Milei, no destacó en la discusión sobre la difícil situación económica del país, pero su posición como favorito en las encuestas para las elecciones generales del 22 de octubre le permitió no correr riesgos. Milei logró mantener bajo control su conocido temperamento y presentarse como un candidato presidencial serio.

Esto fue suficiente para superar la disputa televisiva, a pesar de que fue uno de los candidatos más criticados, junto con Sergio Massa, el actual ministro de Economía y candidato del peronismo gobernante. Massa pudo respirar aliviado ya que sus oponentes solo mencionaron de pasada los escándalos recientes surgidos en su partido durante las últimas semanas de campaña. Por otro lado, Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio y en tercer lugar en las encuestas, no logró una actuación sólida y se enredó en varias ocasiones, siendo atacada principalmente en el ámbito de las propuestas económicas.

Debate

El debate tuvo lugar en Santiago del Estero, en el norte de Argentina, y comenzó con una breve presentación de los cinco candidatos a la presidencia: Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti, gobernador provincial de Córdoba y disidente del peronismo. La discusión se centró en primer lugar en temas económicos.

Aunque Myriam Bregman hizo una referencia inicial a las vacaciones en Marbella por las que renunció un alto cargo kirchnerista, Martín Insaurralde, señalando que “Mientras hambrean al pueblo se van en sus yates de lujo a pasear por Europa”, este tema no se convirtió en un punto central del debate como se había anticipado. Solo Patricia Bullrich lo mencionó nuevamente al responder a la propuesta de Sergio Massa de implementar una ley para castigar con penas de cárcel a los evasores fiscales, diciendo: “Ya tenés al primero. Llevátelo a Insaurralde”.