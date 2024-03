Arequipa sin agua: Más del 70% sin agua potable

Sedapar declara que la interrupción del suministro en Arequipa se debe a la elevada turbidez del agua en la zona de recolección

La población de Arequipa se ha quedado nuevamente sin servicio de agua potable debido a las continuas lluvias en las áreas de captación de agua de las dos plantas de tratamiento de Sedapar.

Anoche, la empresa de agua emitió un comunicado advirtiendo sobre la suspensión del servicio debido al elevado nivel de turbidez en las aguas del río Chili, en la zona de captación de las plantas de tratamiento La Tomilla y Miguel de la Cuba Ibarra.

Además, Sedapar se comprometió a enviar camiones cisterna para suministrar agua potable a los residentes de los más de diez distritos afectados por la suspensión del servicio, siguiendo un cronograma que la empresa publicó hace unas horas.

El corte del suministro de agua afecta al menos al 70% de la población arequipeña, con la suspensión del servicio incluso antes de la medianoche en varios sectores, y en otras áreas durante la mañana de hoy.

Esta situación generó malestar entre la población, ya que el comunicado de Sedapar se publicó después de las 9:00 de la noche. Muchas personas no se enteraron del corte y no pudieron reservar agua para su consumo, mientras que a otros no les dio tiempo suficiente para almacenar el líquido.

Hasta el momento, Sedapar no ha establecido una fecha para la restitución del servicio, lo que preocupa a los habitantes de Arequipa, quienes temen quedarse sin agua durante varios días, como sucedió hace unas semanas cuando la empresa interrumpió el suministro por razones similares a las que están afectando la producción de agua potable en la actualidad.

Los distritos afectados por el corte de agua incluyen Alto Selva Alegre, Miraflores, Mariano Melgar, Paucarpata, Cercado, Socabaya, Cayma, Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado.

