Arequipa: “No hay GLP en los grifos”

Este 26 de enero, taxistas realizarán una marcha rodante en contra de Dina Boluarte, ello tras la falta de GLP en la ciudad de Arequipa

PREOCUPANTE. Este jueves 26 de enero, la Federación Regional de Taxistas de Arequipa realizará una marcha rodante por las calles de Arequipa, ello tras el desabastecimiento de GLP en los grifos de la ciudad, el cual es causado por las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte.

Al respecto, Alexander Flores, presidente de este gremio, comunicó que los taxistas arequipeños se concentrarán en la plaza Mayta Capac a partir de las 10:00 a.m.

“No estábamos participando en la lucha porque pensábamos que Dina Boluarte iba a solucionar esta situación, pero no. Mejor que se vaya. No se puede dialogar con tanques, con ejército en la calle, matando nuestra gente”, agregó.

Solo el 25% de grifos se encuentran abastecidos de GLP

Decenas de conductores forman largas en los grifos para abastecerse de GLP, cuyo precio oscila entre los S/8 a S/10 por galón, dependiendo al stock que ofrece cada estación.

Por su parte, Magno Salas, vicepresidente de Grifos de Arequipa señaló que, los bloqueos en la carretera Panamericana Sur impiden el abastecimiento del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en grifos de la Ciudad Blanca.

Asimismo, enfatiza que solo el 25% de grifos ofrecen el combustible y que en los próximos dos días quedarían totalmente desabastecidos.

Recalcó que la obstrucción de la carretera por parte de manifestantes a altura de la ciudad de Pisco (Ica), obstaculiza que las cisternas que transportan el hidrocarburo lleguen a Arequipa.

“Aproximadamente un 25% de grifos tienen plantas (GLP) y están atendiendo, el resto 75% no tienen plantas y su abastecimiento es restringido, debido a que la zona de Ica no hay pase“, explicó Salas.

