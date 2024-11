Aragón revela que tuvo romance con Chirinos

A pesar de que Patricia Chirinos negó en varias oportunidades haber tenido una relación con el congresista Luis Aragón, el legislador de Acción Popular reveló que tuvo un romance formal con Chirinos Venegas.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que el vínculo que tuvo con la representante del Callao sucedió en un contexto en el que se encontraba sin pareja, por lo que decidió darse una oportunidad en el amor.

“Ha sido una relación formal, no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede negar lo innegable a estas alturas y circunstancias. Yo tampoco puedo dar detalles de mi vida íntima. En ese momento yo me encontraba separado, porque yo soy un hombre casado”, señaló.

Aunque no quiso dar detalles de su actual estado sentimental, Luis Aragón sostuvo que en estos momentos se encuentra trabajando para recuperar a su familia, por lo que estaría haciendo méritos para regresar con la madre de su hija.