Aprovecha el comercio electrónico para vender tus productos

Aprovecha el comercio electrónico, ¿Alguna vez te has preguntado qué es el e-commerce o cuál es el significado exacto de este término? ¿Qué diferencias tiene con algunos términos similares?

En este artículo te explicaremos en qué consiste el e-commerce y cómo puedes implementarlo

Seguro que sí, ya que el comercio electrónico está más de moda que nunca. Sin embargo, a pesar de su auge, mucha gente no tiene claro qué es exactamente.

El Estado de Emergencia y la inmovilización social obligatoria por la propagacion del coronavirus ha forzado a muchas empresas a dejar de vender sus productos o servicios en sus establecimientos físicos. Como solución frente a dicha problemática, las organizaciones vieron en el comercio electrónico o e-commerce como la alternativa más eficaz para mantener sus negocios a flote.

Como consecuencia de la pandemia, los consumidores se ven obligados a superar sus temores asociados a los pagos por internet, lo cual genera que el e-commerce se convierta en una gran alternativa para que las empresas sigan operando en esta coyuntura, así como en la que se viene después de la cuarentena.

“Esta actividad no se limita simplemente a un producto o servicio en específico. Por el contrario, es otro canal de venta por el que las empresas puedan llegar a sus clientes con la misma oferta que en sus canales tradicionales”, comenta el socio de Auditoría de EY Perú, Óscar Mere,

Para conocer más a fondo cómo funciona el comercio electrónico, su regulación, entre otras cosas, te detallamos la siguiente información.

Requisitos. Las empresas que deseen vender de forma online deberán cumplir con los siguientes requerimientos establecidos por el Ministerio de Producción (Produce):

1.- Ser una persona jurídica activa.

2.- Que el sitio web cuente con términos, condiciones de uso y una política de privacidad que especifique el uso responsable de la información personal de los clientes.

3.- Contar con un libro de reclamaciones virtual, según lo establecido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)

4.- Cumplir con otras normas que regulan este negocio relacionadas al control de contenidos de páginas web, propiedad intelectual y seguridad de la información.

Reguladores. Las entidades que regulan el comercio electrónico en el país, son las siguientes:

– Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Se encarga de fiscalizar lo respectivo a la protección de los datos personales en el ejercicio de esta actividad.

– Indecopi. Se encarga de la protección y defensa de los derechos de los consumidores.

– Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).Emite las normas tributarias que permiten la recaudación de impuestos a través de esta actividad.

– Cámara Peruana de Comercio Electrónico. Es el gremio de empresas que forman parte de la industria del comercio electrónico en el Perú.

BENEFICIOS PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El comercio electrónico puede resultar una actividad muy beneficiosa para los comercios pequeños y medianos en múltiples sentidos, por ejemplo: les permite acceder a nuevos mercados, eliminando la barrera geográfica; tener disponibles sus productos y servicios a toda hora para sus clientes; al tener un mayor alcance de mercado, incrementar sus ventas; ofrecer modalidades de pago adicionales a las que ya utilizaban a través del canal tradicional; utilizar herramientas de marketing digital para la promoción de sus negocios; disminuir sus costos operativos; entre otras cosas.

Formas de comercio electrónico

El mundo del e-commerce es muy amplio y se pueden encontrar muchos tipos distintos de modelos.

Vamos a hacer 2 clasificaciones:

Una más global en función de quién vende y quién compra. Otra con diferentes “modelos” de e-commerce.

1. Según el perfil comercial

Cada negocio tiene un tipo de cliente al que se dirige, y en función de ello podemos clasificarlos:

B2B (Business-to-Business): empresas cuyos clientes finales son otras empresas u organizaciones. Un ejemplo podría ser una tienda de venta de materiales de construcción que se dirige a interioristas o arquitectos.

B2C (Business-to-Consumer): empresas que venden de manera directa a los consumidores finales del producto o servicio. Es el más habitual y hay miles de ejemplos de tiendas de moda, zapatos, electrónica, etc.

2. Según el modelo de negocio

El sector online todavía es un sector poco maduro. Los cambios tecnológicos son constantes y los nuevos negocios online que surgen atienden las nuevas necesidades creadas.

Dependiendo de cómo se generen los ingresos o de cómo se lleve a cabo el intercambio entre comprador y vendedor, se pueden dividir en:

Tienda online con productos propio: Lo primero que se te habrá venido a la mente al hablar de e-commerce. Las mismas características que una tienda física pero en versión online. A priori, para el cliente, todo parece igual que un e-commerce normal. La diferencia es que el vendedor no envía el producto, sino que es un tercero el que lo hace.

E-commerce de afiliación: Un paso más atrás en el proceso de compra están los negocios de afiliación. En este caso la tienda no solo no envía el producto, sino que el cierre de la venta no se hace en su plataforma. Lo que hace es referir al cliente a otra tienda, que le paga una comisión al confirmarse la venta. Es muy frecuente la afiliación con Amazon. Ejemplo: Biodegradable.es.

Membresía: Este tipo de e-commerce busca compras recurrentes. La forma de conseguirlo es con una suscripción periódica (semanal, mensual, bimensual, etc). Este tipo de membresías se están poniendo de moda con las llamadas “cajas sorpresa”. Consiste en un caja que se envía cada mes con productos, por ejemplo, una caja mensual con cervezas artesanales. En lugar de vender una sola vez el producto, se ofrece la posibilidad de recibirlo con una determinada frecuencia. Ejemplo: Manolitoandco.com