Angie Arizaga y Jota Benz anuncian la espera de su primer hijo

Los exchicos realitys compartieron la emocionante noticia a través de sus redes sociales, recibiendo numerosas muestras de felicitaciones

Angie Arizaga y Jota Benz tomaron por sorpresa a sus seguidores al anunciar, en la mañana del 2 de marzo, que están esperando a su primer hijo. Después de varios meses de espera, están emocionados de ver crecer su familia y de pronto tener a su pequeño en brazos.

Como es sabido, la pareja de exconcursantes de realities se conoció en el programa de competencia “Esto es Guerra” y decidieron iniciar una relación que ya lleva más de tres años. Además, desde hace un año están comprometidos y planean casarse.

Aunque en varias entrevistas mencionaron que no tenían planes inmediatos de tener hijos, en privado estaban considerando la posibilidad sin éxito. Sin embargo, a través de una conmovedora publicación en sus cuentas oficiales de Instagram, revelaron que están esperando a su primer hijo, lo que los llena de alegría.

En el mensaje emotivo, Angie Arizaga compartió que su bebé representa el amor más grande en su vida y es el fruto del compromiso que comparte con Jota Benz.

“La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría”, revela la primera parte de su publicación.

Además, mencionó que al principio experimentó miedo, ya que no quería arriesgarse a perder a la persona a la que más ama en la actualidad. Angie compartió que atravesó muchos momentos difíciles en su intento por quedar embarazada, y los comentarios especulativos en redes sociales sobre su estado la afectaban profundamente, llegando incluso a perder las esperanzas de ser madre.

“Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro”, siguió contando.

Angie Arizaga y las razones por las que no quedaba embarazada

La concursante de ‘El Gran Chef Famosos‘ detalló que había razones médicas que dificultaban su capacidad para quedar embarazada, y compartió extensamente estas razones en un mensaje emotivo.

“Tenía muchos desórdenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la bendición, cuando vi el EMBARAZADA en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuche sus hermosos latidos, esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando como persona para ser un buen ejemplo”, detalló Angie Arizaga.

