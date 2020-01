“Angelito” Manco le arma la bronca a “Peluchín”

El ex futbolista Reimond Manco anunció que demandaría a Rodrigo González, si es que en 24 horas no se rectificaba, pues “Peluchín” publicó una fotografía de Manco supuestamente tomando cerveza y esto sería totalmente falso.

Fotografías publicadas de una persona tomando cerveza no corresponden a la del ex futbolista

“Creo que esta vez patinaste… así que tienes 24 horas para rectificarte, gracias”.

Para probar su versión, Reimond Manco publicó una foto junto a su esposa y todos sus hijos: “Este sí soy yo el día de ayer… antes de viajar a Lima con mi familia @rodgonzalezl… 24 horas para que te rectifiques, gracias”.

Finalmente, en sus historias, “Peluchín” también le respondió y señaló que le cree a Reimond Manco, pero reiteró que es un ejemplo de lo que un futbolista no debe hacer.

“Nadie dice nada sobre su vida familiar, pero siempre ha sido un referente de lo que todo jugador de fútbol no debe hacer con su carrera, si ahora se ofende porque dice que él no toma una cerveza o no es el de la foto, ok. Le creo. Ahora se escandaliza. Pero es más sano tomar una cerveza que protagonizar todas las escenas que ya vimos producto de sus excesos”, escribió Rodrigo González.