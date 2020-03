Anahí de Cárdenas pide tener cuidado con coronavirus

Los casos de coronavirus en nuestro país vienen generando alarma en la población y la actriz Anahí de Cárdenas recurrió a su cuenta de Instagram para referirse sobre ello en un extenso mensaje, donde dio algunas recomendaciones a sus seguidores para que eviten contagiarse del virus.

La actriz de “No me digas solterona” señaló que ella es parte de la población en riesgo ante esta pandemia que viene afectando a más de 100 países.

″Cáncer en mitad de una pandemia… Parece título de una película de apocalipsis. Yo siempre pensé que un marco coyuntural de este tipo me agarraría del otro lado, no del lado de ‘población vulnerable’ o ‘población en riesgo’. Siempre pensé que ante la apocalipsis zombie, yo sería la que los decapitaría a machetazos como Michone en The Walking Dead“, escribió la actriz.