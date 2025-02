Alianza Lima puede clasificar a la Copa Sudamericana

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025, y los hinchas tienen una duda en mente.

Alianza Lima se medirá contra Boca Juniors en La Bombonera en un partido decisivo por un boleto a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Para este compromiso llega con una ventaja por el 1-0 gracias al triunfo que logró en Matute; sin embargo, en caso de quedar eliminado, muchos hinchas quieren saber si clasificarán a la Copa Sudamericana como premio consuelo para la presente campaña.

Por si no lo sabías, algunos de los clubes que no clasifiquen a la fase de grupos de la competición terminarán accediendo al torneo de segundo nivel en Sudamérica, por lo que algunos aficionados de La Victoria desean conocer si ese será el destino de los íntimos en caso no logren concretar la hazaña en Buenos Aires.

La respuesta es un sólido no. El club que quede fuera de la llave entre Alianza Lima y Boca Juniors estará totalmente eliminado de toda competición internacional en la presente temporada y deberá apuntar a clasificar la próxima campaña a un certamen de la Conmebol. Por ello, es primordial acceder a la siguiente etapa.

No obstante, en la Fase 3 sí existe un premio consuelo debido a que el club que termine perdiendo la serie accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Es decir, si los íntimos vencen al ‘Xeneize’ y luego caen con Deportes Iquique con Independiente Santa Fe accederán a la otra competencia continental.

Sin embargo, pese a esta noticia, se sabe que la prioridad de Néstor Gorosito y todo Alianza Lima sigue siendo dar el golpe en La Bombonera y avanzar en la Copa Libertadores. Recordemos que si hay empate en el marcador global la serie se definirá desde los penales.