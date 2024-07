Alianza Lima: Directiva no aceptó la renuncia de Bruno Marioni

La solicitud de renuncia de Marioni se produjo luego de que la administración se opusiera a la llegada de un nuevo director técnico

Alianza Lima decidió no aceptar la renuncia de Bruno Marioni como director de Fútbol Profesional. Según un medio local, el actual administrador del club, Rafael Medina, no permitió la salida del directivo argentino y continúa evaluando perfiles para el nuevo técnico del primer equipo.

El exfutbolista Bruno Marioni presentó su renuncia el último domingo tras la negativa de la directiva de llegar a un acuerdo con el técnico Cristian Díaz, quien habría renunciado a Deportivo Morón para unirse a Alianza Lima. .

Alianza Lima busca nuevo director técnico

“En este nuevo proceso me contactó el gerente actual, Bruno Marioni, y la verdad que es una oportunidad que, para mí, es muy importante por todo lo que representa el club, y como es una persona que toma decisiones, tomé la decisión. Agradezco a la gente de Morón por permitirme tomar este reto que para mí es muy importante”, indicó Díaz en un primer momento.

“Lo primero, tuve que rubricar mi renuncia a Deportivo Morón y, posteriormente, firmar y enviar la aceptación de la propuesta que me hizo Alianza Lima, a quien también envío, porque me solicitaron la renuncia de Morón, y a partir de ahí esperar a que me envíen los pasajes (…) El hecho de recibir la propuesta formal del club, reenviarla firmada, que significa la aceptación de la misma”, complementó.