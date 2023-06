Alianza del Pacífico: México entrega presidencia a Chile

Chile sería el intermediario que entregaría la presidencia de la Alianza del Pacífico al Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó hoy el mandato de la Alianza del Pacífico a Chile, cuando le correspondía recibir la presidencia al Perú. El medio RPP indicó que el país vecino hará el traspaso de la presidencia pro tempore al Perú el 1 de agosto.

Recordemos AMLO señaló a finales de mayo: “Se la puedo entregar [la presidencia pro tempore] a Chile sin ningún problema, pero no se lo voy a entregar a la señora [Dina Boluarte] que está usurpando la Presidencia [del Perú]. Mientras no haya normalidad democrática, no queremos relaciones económicas y comerciales”.

Capricho de un presidente

El traslado del mandato del bloque se había postergado por varios meses, debido a que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negaba a entregárselo al gobierno peruano de Dina Boluarte por considerarlo ilegítimo. Esto en respaldo a Pedro Castillo, expresidente vacado tras su fallido intento de golpe de Estado.

La cumbre de la Alianza del Pacífico se postergó en un primer momento cuando el Congreso peruano no autorizó el viaje de Pedro Castillo a México el 25 de noviembre de 2022. Ante esta suspensión, López Obrador sugirió que el encuentro se celebre en Lima. Sin embargo, la fecha fue pospuesta sin fecha definida hasta ahora.

Intermediación chilena

López Obrador anunció que enviaría una carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, para expresarle su intención de cederle la presidencia. Cabe señalar que el gobierno chileno siempre se mostró a favor de que Perú presida el bloque.

Hoy, a través de un comunicado, la Alianza del Pacífico señaló que Chile ejercerá la presidencia pro tempore del bloque tras el acuerdo alcanzado en una reunión en el país del sur. Allí participaron “el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; la Embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena; el Encargado de Negocios a.i. del Perú en Chile, Renzo Villa Prado; y el Encargado de Negocios a.i. de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez”.

Adicionalmente, en el comunicado se puede leer: “En esta significativa cita, las autoridades de Chile, Colombia, México y Perú reafirmaron su compromiso con la Alianza del Pacífico como un mecanismo de articulación política, integración económica y comercial, de cooperación y proyección al mundo, que busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, con miras a impulsar el crecimiento y la competitividad de las economías, en beneficio de sus habitantes”.

