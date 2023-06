Dina Boluarte pide unidad a los peruanos y evitar la anunciada tercera ‘Toma de Lima’

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, se refirió a las marchas denominadas la primera y segunda ‘Toma de Lima’ registradas hace unos meses. En su análisis de esta situación, la mandataria dijo que solo trajeron atraso y espantaron las inversiones en el extranjero.

“Si no estamos unidos, el país no avanzará. Si queremos todavía por ahí decir que vamos a hacer paros y huelgas, o como vienen anunciando la tercera ‘toma de Lima’. Ya la primera y la segunda ‘Toma de Lima’, ¿qué nos han traído como resultado? Atraso, no hay desarrollo, las economías se han estancado, el turismo se ha paralizado”, dijo.

La jefa de Estado dijo que las manifestaciones han mostrado al Perú en el extranjero como un país bajo zozobra y caos que no garantiza las inversiones. “Creo que esa experiencia de los meses anteriores nos debe enseñar que ese no es el camino, esa no es la ruta del desarrollo, del progreso, de la reactivación económica, de la vida”, aseveró.

Finalmente, Dina Boluarte hizo un llamado a la unidad entre los 33 millones de peruanos y peruanas sin diferencias. Cabe precisar que la movilización denominada la ‘Tercera toma de Lima’ está programada para el 19 de julio.

Titular del Mincetur pide dejar trabajar a las personas

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, advirtió que uno de los peores escenarios para el sector turismo en el país, es el reinicio de protestas sociales, tal como se vivió a inicios del 2023. Explicó que las proyecciones de recuperación del sector son insuficientes y no alcanzaríamos las cifras prepandemia, sino hasta el año 2025.

En ese sentido, Mathews aseguró que las protestas anunciadas para julio ralentizarán la recuperación del turismo. Además, precisó que los esfuerzos de promocionar al turismo se verían limitados si los ciudadanos extranjeros perciben un clima de inseguridad.

“Yo estaba en Cuzco la semana antepasada, parte de nuestro equipo estaba en Puno y a diferencia de lo que pasaba en la primera marcha, que tampoco tuvieron el efecto que tenían estimado inicialmente, en la mayoría de los casos, la gente nos reclama: déjennos trabajar”, dijo el titular del Mincetur.