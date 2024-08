Alférez de la PNP: “Todo es con plata en mano”

El Alférez de la PNP, ofreció acelerar las diligencias a cambio de dinero en mano, un nuevo caso de corrupción que mancha la institución policial.

El subteniente Franco Arias Jiménez, egresado hace ocho meses de la Policía Nacional del Perú (PNP), exigió una coima de hasta dos mil soles a la madre de un detenido debido a la tenencia de estupefacientes, ello luego de que un programa local, evidenciara unos audios en donde se constata una supuesta mecánica corrupta dentro de la mencionada institución.

En primera instancia, el agente policial mencionó a la madre del implicado, que las diligencias pueden ser aceleradas a cambio del soborno. “Para sacar resultados a favor, lamentablemente hay que pagar. Como le dije, yo me comprometo a apoyarla y lo que puedo hacer es acelerar todo. Yo puedo acelerar diligencias, pero también tengo que darle su apoyo a los que van a sacar rápido el resultado”, precisó Arias.

Asimismo, el efectivo policial, resaltó su exigencia de recibir un adelanto para iniciar el proceso favorable indicando: “Una parte primero y la otra cuando salga. Yo no puedo quedar mal con los que están encargados de esto”.

Tras lo ocurrido, cuestionó la seriedad de la madre al no recibir el dinero acordado y sugirió que no invirtiera en abogados, debido a que su intervención sería suficiente para garantizar un resultado favorable. “Creo que usted está jugando conmigo, sea sincera, dígame ‘no tengo nada’, no puedo trabajar así “Todo va a salir a favor, que él sale limpio, simplemente ha sido un consumidor. Lamentablemente, así es este sistema, todo es con plata en mano”.

En tanto, el joven quien trabaja como cocinero, habría sido detenido por poseer marihuana, en el distrito de San Martín de Porres (SMP) y en esa misma línea, el acta policial precisó que la intervención ocurrió el pasado seis de agosto, debido a que también llevaba un paquete de tusi.

Cabe señalar, que el intervenido permaneció durante quince días en la dependencia policial. Sin embargo, bajo la óptica de la abogada Romy Chang, nunca debió estar retenido por este periodo de tiempo: “No importa la cantidad de drogas que te encuentren; si no logran acreditar que la quieres comercializar y es solo para consumo propio, ahí no hay caso”.