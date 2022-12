Aléjate de los gastos invisibles o fantasmas

Cada persona tiene su propia manera de enfrentar las crisis económicas, como la que por ejemplo está atravesando actualmente el país, pero existe un denominador común que es la redistribución de cómo se gastan los ingresos. En ese contexto se activa el factor conciencia para tomar recaudos al momento de manipular la billetera y para poder manejar correctamente el dinero.

Significan poco dinero, pero al final termina siendo una tremenda cuenta

Son pocos los que se plantean cuánta plata se ahorrarían, cada mes, si evitaran caer en aquellos gastos evitables que consumen el presupuesto sin que se den cuenta.

Los gastos fantasmas son los que se hacen de forma automática, no se ven. Son gastos no básicos y algunas veces no se le saca el potencial completo. Por comodidad suelen ser redireccionados a la tarjeta de crédito. Se pagan cada mes en la misma fecha o cada que le toca pago mensual. Los ejemplos más comunes son:

Plan de telefonía móvil , debe asegurarse que se está utilizando lo que cuesta, algunas veces se paga por el tipo de equipo que tiene y no por el uso que se da.

, debe asegurarse que se está utilizando lo que cuesta, algunas veces se paga por el tipo de equipo que tiene y no por el uso que se da. Cuenta de Spotify . Preguntarse si realmente se utiliza tan seguido como para mantener la versión Premium.

. Preguntarse si realmente se utiliza tan seguido como para mantener la versión Premium. Cuenta de Netflix . Si solo se utiliza los fines de semana y hay una necesidad de recortar gastos, probablemente no den las cuentas por 4 días al mes.

. Si solo se utiliza los fines de semana y hay una necesidad de recortar gastos, probablemente no den las cuentas por 4 días al mes. Tarifas adicionales en servicios básicos. A veces se cargan gastos por servicios que no han solicitado.

CONVERTIR GASTOS FANTASMAS EN AHORRO DE VIDA

Existen otro tipo de gastos cotidianos que están presentes y también son gastos fantasma, pero a veces no los notamos. Debido a todos estos gastos, construir un patrimonio a través de un seguro de vida resulta un poco difícil.

Energía eléctrica:

Uno de los principales gastos fantasma que perjudican a la mayoría de los hogares en todo el mundo es la mala administración o el uso excesivo de la energía eléctrica. Muchas veces dejamos los aparatos electrónicos como la televisión, el cargador de celular u otros electrodomésticos conectados a la corriente eléctrica o, inclusive, dejamos las luces prendidas sin usarlas. Esto genera un mayor consumo de energía eléctrica y un aumento en los cargos del recibo.

Por consiguiente, lo recomendable es desconectar aquellos aparatos y electrodomésticos que no utilizamos, esto beneficiará tus bolsillos y te permitirá ahorrar para poder invertirlos en servicios necesarios como un seguro de vida, seguro de gastos médicos u otro tipo de inversiones y protecciones para tu familia.

Contrato de Cable:

Muchas veces, al tener televisión es más fácil contratar un servicio de cable, sin embargo, a veces no estamos en la casa, no vemos la televisión y estamos pagando un plan más costoso con canales que no vemos. Lo ideal es buscar los canales que realmente ve nuestra familia y contar las horas que ven la televisión y, así, contratar un servicio que se adapte más a nuestras necesidades.

Cargos domiciliados:

Los gastos más usuales son los cargos domiciliados a la tarjeta de crédito que generan las membresías o suscripciones a las plataformas de streaming, el gimnasio, las tiendas comerciales, aplicaciones y demás negocios. Por ello, es fundamental hacer un listado de todos los gastos mensuales y, así, depurar los que consideres pertinentes. El dinero que ahorres puede ser destinado a la inversión de un seguro de vida o ahorro para el futuro.

Comisión por pago con tarjeta de crédito:

Al momento de hacer una compra con tarjeta de crédito es de gran importancia que preguntes si cobran comisiones. Aunque esta acción está penada por la ley, muchos establecimientos cobran comisiones del 2% al 5% que pueden parecer poco, sin embargo, esto causa un gasto generalmente innecesario.

Intereses:

Además de las comisiones, cuando tenemos una tarjeta de crédito existen los intereses por atrasos o por pagar el mínimo. Cuando esto sucede, todos los meses van acumulando intereses convirtiéndose en un gasto fantasma.

Gastos Vampiro:

Otros gastos que hacen sangrar a nuestro bolsillo son los gastos vampiro. Estos pueden ser los antojitos de comida que adquirimos diariamente pero que no son tan necesarios como; el café diario, las comidas en la calle, los snacks, el taxi de emergencia o las salidas que no planeamos en nuestro presupuesto.

Leer también:

RECOMENDACIONES

Pregúntate si todo los productos y servicios que compras son esenciales:

Primero crea el hábito de evaluar si todo lo que adquieres es esencial o no. Así quizá descubras que muchos de los productos que compras luego no los utilizas casi, que no puedes evitar las compras impulsivas o contratas servicios que realmente no necesitas.

Organiza el dinero que gastas en ocio, porque es donde casi siempre se van estos gastos invisibles. Asígnate un dinero para el fin de semana, por ejemplo, y no te permitas superarlo, para así asegurarte que siempre te queda para final de mes.

Comprueba cada gasto, si puedes dos veces:

Todo cambio que quieras realizar en tus hábitos sólo vendrá desde un profundo conocimiento de estos. O, lo que es lo mismo, no puedes solucionar un problema que desconoces. Hay multitud de apps que sirven para llevar la cuenta de tus gastos de forma automática, categorizarlos y realizar informes mes a mes. Así serás plenamente consciente de tus finanzas personales y sabrás por dónde recortar.

Gasta con cabeza:

A veces es buena idea gastar más dinero, porque ahorrarás en el futuro. Por ejemplo, si tienes que comprar una caldera nueva, que es una inversión considerable, en lugar de ir a por el modelo más barato, puedes pedir un préstamo rápido y comprar una más eficiente. Así, la inversión inicial se amortizará con el tiempo, los gastos mensuales serán menos y casi seguro que te durará más tiempo.