Alejandra a Said: “es el hombre de mi vida”

‘GRINGA DE GAMARRA’ CONFIRMA MATRI Y QUIERE PASAR SU VIDA CON ÉL

La chica reality y empresaria, Alejandra Baigorria, reafirmó el amor y la admiración que le tiene a Said Palao, con quien se casará el 26 de abril remarcando que es el hombre con quien quiere compartir el resto de su vida, pese a los dichos de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’.

“Sé que él es el hombre de mi vida porque aparte que me cuida, me trata como una princesa, me hace entender muchas cosas que a veces yo como arrebatada, tomo decisiones muy a la loca y eso es lo que a mí me ha hecho crecer mucho como persona“, comentó.

«Primero que es el hombre que ha marcado mi vida, porque yo soy, digamos que una mujer muy activa, alocada, intensa, y él es como mi balance, él es mi cable a tierra, es la persona que me hace ver que algunas veces me equivoco, me hace entender que la vida no solamente es como yo la veo, sino que hay que compensar con otras cosas», indicó en ‘EEG’.

“Lo que más me enamora de él es que si él es un gran padre, un gran hijo, un gran hermano, va a ser un gran esposo. Por eso te elegí y te elegiría mil veces más porque acá no se trata de si yo soy mayor, tú eres menor, no, acá se trata de que tú eres la persona indicada para mí, la persona que me da tranquilidad, paz, que me trata como una princesa. Los dos tenemos las mismas metas, las mismas ganas de formar una familia, lo veo a él que es un gran padre, podrá cualquier cosa en el futuro, pero él va a ser un padre excelente”, manifestó.

Leer también [Onelia Molina irá con Mario a la boda de Baigorria]

Por su parte, el popular ‘Samurai’ dejó en claro que solo él y la ‘Gringa de Gamarra’ saben lo que han atravesado en su relación.

“Yo sé que se dicen muchísimas cosas, pero lo que tú y yo sentimos solo los dos lo sabemos, sabemos cuánto nos ha costado formar una linda relación y creo que lo que viene es fruto del gran amor que nos tenemos“, indicó Palao.