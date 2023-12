Mariella Zanetti: “Ganaba 16 mil dólares en una noche”

Mariella Zanetti comparte su trayectoria desde vedette hasta empresaria en una entrevista reveladora con La Linares. Rechaza una oferta lujosa en el extranjero y desmiente etiquetas sobre el padre de su hija. Reflexiona sobre la búsqueda de su padre biológico, revela su deseo pasado de ser monja y enfrenta desafíos laborales en el medio televisivo, incluyendo intentos de colegas por quitarle oportunidades.

Desde el comienzo de su carrera como vedette hasta su actual faceta como empresaria, Mariella compartió las experiencias que atravesó para lograr la estabilidad económica y familiar que disfruta en la actualidad. Esto incluye enfrentarse a propuestas indecentes y superar los desafíos familiares mientras brillaba en la televisión.

Mariella Zanetti confesó en el canal de YouTube de Verónica Linares que un hombre con mucho dinero le ofreció una vida pagada en el extranjero pero que ella no aceptó. Aseguró que la plata no es todo en la vida. Además, mencionó que siempre prefirió disfrutar del dinero producto de su trabajo y no conformarse. Puesto que en sus tiempos en la televisión ganaba unos 16 mil dólares en una noche, pero que de eso tenía que invertir en sus vestuarios y todo lo que necesitaba para su personaje.

Sobre el padre de su hija Farid Ode aclaró que no era un mantenido como le decían pero “Solo ganaba mucho menos que yo, cualquier hombre ganaba menos que yo”. Todo ello gracias al trabajo en televisión que realizaba. Zanetti reflexionó también que por esa época “Tenía fama, dinero y hombres, pero me faltaba algo” “Me aferraba a idiotas porque sentía que algo me faltaba” Fue así que decidió buscar a su padre biológico y su vida cambió.

También comentó sobre sus vivencias que tiene como madre, y lo complicado e importante que es entender a los hijos en la adolescencia. Incluso las preocupaciones que tiene como madre cuando su hija no está en casa, aunque la preocupación disminuye desde que conoció al enamorado de su hija.