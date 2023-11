Alcalde de Miraflores responsabiliza a propietarios de locales

En relación a este asunto, el alcalde fue enfático al señalar que está prohibido portar cualquier tipo de arma en los establecimientos comerciales. En este sentido, identificó a los propietarios de ‘Panchita’ y ‘Molly’s’ como los responsables de los incidentes ocurridos el 31 de octubre y el 1 de noviembre, respectivamente.

“Las armas están prohibidas, más aún en espacios privados que son concurridos. Hay una ordenanza en la que dice que no puedes llevar armas a un restaurante, una discoteca o un bar. Esto no se ha cumplido en este caso y es responsabilidad de los propietarios. Hay una multa y una clausura que no hemos establecido nosotros, es una norma común en la legislación del Perú”, comentó Canales a los medios.