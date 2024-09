Alberto Otárola mencionó que Morgan Quero intentó extorsionarlo

Extitular del Gabinete Ministerial mencionó que el entonces asesor presidencial acudió a su vivienda y le dio a conocer sobre la existencia de un video en donde Otárola se comprometía ayudar laboralmente a Yazire Pinedo.

El expresidente del Consejo de ministros, Alberto Otárola, mencionó ante el Ministerio Público que hubo un intento de extorsión en su contra por parte del actual ministro de Educación, Morgan Quero, cuando se desempeñaba como asesor presidencial.

Dicha declaración fue brindada en el marco de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público a Morgan Quero, Martín Vizcarra y Nicanor Boluarte, por una presunta extorsión contra Otárola, con el fin de que se designe a César Figueredo como jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Cabe precisar, que el exfuncionario del Gobierno de Dina Boluarte, también mencionó ante la Fiscalía que, en el mes de noviembre del año 2023, Morgan Quero, acudió a su domicilio a fin de darle a conocer la existencia de un audio y un video en los que presuntamente Otárola se comprometía a ayudar laboralmente a Yazire Pinedo.

“Quero me refiere de la existencia de un audio y un video en los que presuntamente me comprometía a ayudar laboralmente a la señorita Pinedo solicitándole su CV resumido y además me mostró del celular que él portaba un video aparentemente íntimo en el que me dijo, el mismo que le había proporcionado el señor Figueredo, en esa misma conversación defendí mi derecho constitucional a la intimidad y le expresé que tanto el audio como los supuestos videos, como de ser ciertos, se habrían producido en el año 2021, mucho antes de ser funcionario”, precisó tras un documento al que tuvo acceso una prensa local.