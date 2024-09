Alberto Fujimori: Restos continúan siendo velados por segundo día

Velorio de exmandatario, Alberto Fujimori, se extenderá hasta la medianoche.

Los restos del expresidente de la República Alberto Fujimori, son velados por segundo día consecutivo en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Dicho suceso, se estuvo llevando a cabo desde las cinco de la madrugada, en donde los simpatizantes comenzaron a realizar colas a fin de expresar sus condolencias y dar el último adiós al exmandatario.

Cabe señalar, que las puertas velatorio de este viernes trece de septiembre, se abrieron desde las seis de la mañana, sin embargo, la atención será hasta la medianoche. Asimismo, el lugar, se encuentra resguardado por los efectivos Policiales, quienes han cerrado las inmediaciones desde la Avenida de la Arqueología.

Ante ello, una ciudadana de nombre Rosa Díaz, quien se encontraba en el primer lugar de la fila, mencionó que se había quedado desde la noche anterior. “Vengo de Huaycán. Ayer he venido como a las 3:00 p. m. Pero no logré entrar. Habré estado como tres o cuatro horas, pero ya la gente estaba que se metía y no había cuándo avance. Me he quedado dormida nomás, porque venirme de Huaycán es muy difícil”, precisó.

“Estoy con una fotografía del ingeniero Fujimori. Estoy agradecida por todo lo que ha hecho por el pueblo de mi madre, Cerro de Pasco, por lo que ha hecho en Chanchamayo también, por los puentes, que son eternos. No son puentes que se desploman, como otros gobiernos. En Huaycán también ha hecho colegios, el Parque Industrial, pistas, veredas. No podemos olvidar todos sus logros y dejar el país estable económicamente”, añadió.