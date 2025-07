Aixa Vigil es nueva jugadora de la Universidad San Martín

La exjugadora de Alianza Lima será parte del equipo ‘santo’ durante la temporada 2025/2026.

La Universidad San Martín anunció el fichaje de la jugadora nacional Aixa Vigil, una de las figuras del reciente subcampeonato de la Selección Peruana en la Copa América de Vóley. A través de sus redes sociales, el equipo ‘santo’ le dio la bienvenida a la deportista de 23 años con un breve y contundente mensaje. «Donde tu corazón eligió estar», escribieron.

La publicación fue acompañada de una fotografía de Vigil luciendo su nueva camiseta, tras su sorpresiva salida de Alianza Lima, club con el que se consagró bicampeona en las últimas temporadas. En otra publicación, San Martín compartió un video donde Aixa afirma sentirse «en su nueva casa». Al mismo tiempo, la deportista publicó una foto en la que se le ve en el coliseo del club.

Aixa Vigil se emocionó hasta las lágrimas respecto a su controvertida salida de Alianza Lima, bicampeón nacional y que disputará el próximo Mundial de Clubes. Hace unos días en una entrevista, la nueva contratación de San Martín señaló que los hinchas blanquiazules aún la quieren y que sabe que en el futuro volverá a Alianza Lima.

«Estoy muy agradecida, hay muchos hinchas que todavía me apoyan y que me dicen que me van a acompañar en el equipo que este. Ellos me quieren de vuelta y sé que en algún momento volveré a Alianza. Tuvimos triunfos importantes», señaló muy emocionada.