Agua embotellada es más peligrosa de lo que se pensaba

Se ha descubierto que el agua embotellada contiene más nano partículas de plástico que cualquier otra cosa que contenga el líquido bebible

En un estudio publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos analizaron cinco muestras de cada una de las tres marcas habituales de agua embotellada y descubrieron que los niveles de partículas oscilaban entre 110.000 y 400.000 por litro, con una media de unas 240.000. La revelación fue posible con un microscopio que utiliza dos láseres.

Los nanoplásticos son partículas del tamaño inferior a una micra. Hay 25.400 llamadas micrómetros porque es la millonésima parte de un metro en una pulgada. Algunos estudios anteriores han analizado los microplásticos y visualizaron que hay más grandes que van desde los 5 milímetros visibles, menos de un cuarto de pulgada, hasta una micra. Según el estudio, en el agua embotellada se encontraron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos.

Gran parte del plástico parece proceder de la misma botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para impedir la entrada de otros contaminantes, lo cual resulta algo irónico ya que los contaminantes más dañinos se encuentran dentro de la botella. según Naixin Qian, autora principal del estudio y química física de la Universidad de Columbia.

Qian no quiso revelar las tres marcas de las pruebas porque los investigadores quieren más muestras antes de señalar una en específico y quieren analizar más marcas. Aun así, dijo que eran comunes y se compraban en el conocido supermercado estadounidense Walmart.

Ante los comentarios difundidos, la Asociación Internacional de Agua Embotellada expresó en un comunicado: “Actualmente faltan métodos [de medición] normalizados y no hay consenso científico sobre las posibles repercusiones de las partículas nano Por lo tanto, los informes de los medios de comunicación sobre estas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores.”

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el planeta se está ahogando bajo el peso de la contaminación por plásticos, con más de 430 millones de toneladas de plástico producidas anualmente y se encuentran fragmentos de microplásticos en los océanos, los alimentos y el agua potable del planeta, muchos son procedentes de la ropa y los filtros de los cigarrillos. Tras el estancamiento de las negociaciones en noviembre, se sigue trabajando en un tratado mundial sobre los plásticos.