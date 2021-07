Agroexportaciones crecen y las frutas frescas siguen conquistando mercados

Pese a los impactos del COVID-19, las agroexportaciones siguen su ritmo alcista. En el periodo enero-mayo de este año las agroexportaciones sumaron ventas por US$ 2,852 millones, lo que representó un aumento de 19% en comparación a similar periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

En los primeros cinco meses del año, las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron los US$ 86 millones, mientras las exportaciones no tradicionales llegaron a los US$ 2,276 millones, esta última significó un aumento de 20% en comparación a similar periodo del año 2020.

Leer también [Torres aclara que no saludaría a Castillo]

Los productos no tradicionales cuyas ventas resaltaron entre enero-mayo fueron, uva fresca US$ 465 millones (17% de participación), la palta fresca US$ 463 millones (17%), mango fresco US$ 226 millones (8,1%), mango congelado US$ 100 millones (3,6%), espárrago fresco US$ 96 millones (3,5%), las demás frutas US$ 79 millones (2,8%), preparaciones utilizadas para la alimentación de animales US$ 69 millones (2,5%), y bananas frescas US$ 65 millones (2,4%).