Agricultores de Puno y Apurímac no cosechan ante falta de dinero

“Hemos visto que muchos agricultores no han podido sembrar por ausencia de lluvias y otros porque no han tenido dinero para comprar insumos”

Las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte ha generado muchas pérdidas económicas para los agricultores peruanos, pues el bloqueo de carreteras impidió que representantes de Agrobanco realicen las visitas correspondientes a los campos de granjas y parcelas.

Por lo que, más de S/8 millones en créditos para financiar las campañas de siembra, cosecha y crianza de ganado en pequeños productores del sur del país se han reducido, principalmente en regiones como Puno y Apurímac, indicó el presidente de Agrobanco, César Quispe.

Al comparar con los préstamos otorgados a los productores en el 2022, la caída de estos solo en Puno llegó a 77%, y en Andahuaylas, capital de Apurímac, la baja es de 46%, con este dinero se hubiese podido financiar la labor de al rededor de 1150 personas.

[LEE: https://larazon.pe/ministerio-de-educacion-implementa-primer-programa-gratuito-de-actualizacion-docente-para-ano-escolar-2023/]

AGRICULTURES NO COSECHAN POR FALTA DE DINERO

“Hemos visto que muchos productores no han podido sembrar por ausencia de lluvias y otros porque no han tenido dinero para comprar insumos y ahora no podemos hacer visitas de campo por restricción de las vías”, sostuvo Quispe.

Ante esta problemática, el departamento de Madre de Dios se ha visto afectado en la cosecha de algunas faenas, pues “se sembró papaya, pero no se pudo cosechar y se está malogrando”, añadió el presidente de Agrobanco.

Además, no solo se afectó la colocación de créditos, en los próximos días la mora podría elevarse hasta en 0.5 %, porque los ganaderos en Puno no lograron cumplir su cronograma de pagos.

[LEE MÁS: https://elmen.pe/billetera-digital-de-cajas-municipales-estara-disponible-desde-junio/]

ATRASO EN PAGOS

“Han comenzado a atrasarse, principalmente los ganaderos que nos pagan con la venta de su ganado, pero no pudieron venderlo o lo hicieron de forma muy reducida y al mantenerlos en el corral deben continuar alimentándolo y esto les genera más gasto”, precisó.

En el departamento de Puno no se colocaron S/ 7.5 millones solo en enero de este año, el dinero era destinado a 800 productores.

Mientras que, en Apurímac, donde los afectados se concentran en Andahuaylas, se dejaron de colocar S/ 1.2 millones, dinero destinado a 350 pequeños productores agropecuarios.

SI DESEA PUEDE LEER LA SIGUIENTE NOTA: