AFP: Último día de solicitud de retiro ya no será el 17 de agosto

Toma nota si aún tienes pendiente la solitud de retiro

El período para solicitar el retiro de hasta 4 UIT (S/20,600) de las AFP comenzó el martes 2 de julio y se extiende hasta el 17 de agosto. Sin embargo, el 17 de agosto no será posible hacer la solicitud debido a que cae sábado y las AFP solo aceptan solicitudes de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lee también:

AFP: Conoce los detalles a tomar en cuenta

Período libre: 2 de julio al 17 de agosto.

2 de julio al 17 de agosto. Último día para solicitar: viernes 16 de agosto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

viernes 16 de agosto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Horario para solicitudes: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Solicitud y seguimiento: https://www.solicitaretiroafp.pe/bienvenido

¿Cuándo se realizarán los pagos?

Solicitud el 1 de agosto: Primer depósito (hasta 1 UIT o S/5,150) el 28 de agosto.

Primer depósito (hasta 1 UIT o S/5,150) el 28 de agosto. Fechas de pago subsecuentes: Solicitud el 2 de agosto: primer pago el 29 de agosto Solicitud el 5 de agosto: primer pago el 2 de septiembre Solicitud el 7 de agosto: primer pago el 3 de septiembre



Para solicitudes realizadas en días siguientes, el pago seguirá de forma sucesiva en las fechas establecidas.

Por otro lado, ten cuenta los siguientes detalles: