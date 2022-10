Afiliados ONP: Sale pensión para lo que portaron 10 años

Se haría justicia con aquellos que aportaron a la ONP y no pueden recibir su jubilación (por que le falta años de aportación) y con los que tampoco pueden recibir la devolución de sus aportes porque no existe una ley para tal fin.

Como se sabe

para jubilarte en el sistema público de pensiones necesitas 20 años de aportes.

Por años, los afiliados a la ONP que no cumplían con este requisito, simplemente no cobraban, es decir por largos periódos de tiempo, los que no lograron los 20 años, simplemente no se jubilaban y tampoco se les devolvía sus aportes.