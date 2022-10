Afiliados de la ONP podrán pasar a AFP con todos sus aportes

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que permitirá a afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) trasladarse a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) con todos sus aportes. La iniciativa legislativa aún debe ser evaluada en el Pleno del Congreso.

Este proyecto establece que los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones que deseen pasar al sistema privado lo hagan con un bono de reconocimiento, siempre y cuando se hayan incorporado a la ONP desde el 2002.

En la iniciativa legislativa aprobada, no se establece un monto máximo para la aplicación del bono de reconocimiento, pese a que inicialmente se establecía que el límite de aportes que se podrían trasladar era de S/ 60,000.

Cabe recordar que hasta la fecha, aquellos que realizaban el cambio de sistema previsional no podían llevar sus aportes a su nuevo fondo. Con esto, se estima que serían cerca de 115,000 afiliados los beneficiados con la medida.

Leer también [OEA respalda a Castillo pese a casos de corrupción]

Para que financiar este fondo, el dictamen indica que se usarán recursos del Fondo Consolidado de Reserva (FCR), el cual tenía más de S/ 18,800 al cierre del 2021.

El proyecto aún no se está aplicando, pues aún tiene que pasar por el debate en el Pleno del Congreso. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte que la medida no cuenta con estudio de costo-beneficio que permita asegurar que para el pago del bono de reconocimiento no se usarán recursos de la caja fiscal.

La ONP también coincide en que otorgar un nuevo bono de reconocimiento implicaría un costo fiscal. “Hemos hecho una proyección muy general, que calculamos en un valor presente de S/750 millones”, sostuvo Walter Borja, jefe de la ONP.

Por su parte, la SBS consideró que la iniciativa permitiría mejorar el ahorro jubilatorio, mejorando su tasa de reemplazo, pero señaló que sí debe tenerse en cuenta el esfuerzo fiscal que implicaría.