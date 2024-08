Adriano Assis, el hombre que se salvó de morir tras perder avión que se estrelló en São Paulo

Adriano Assis reveló que, debido a un malentendido, un empleado de la aerolínea Voepass le impidió abordar el avión que luego se accidentó.

Un avión de la aerolínea Voepass se estrelló el viernes pasado en una zona residencial de Vinhedo, São Paulo, en Brasil, dejando 62 muertos. El número de víctimas pudo haber sido mayor, pero un pasajero se salvó de tremenda tragedia.

Adriano Assis, pasajero que no abordó el vuelo, se salvó gracias a un malentendido en el aeropuerto. Assis, quien llevó al aeropuerto de Cascavel, Paraná, a las 9:40 a.m., comentó que los marcadores de llegadas y salidas “no indicaban nada”. Además, no había personal en los mostradores. Mientras esperaba información, decidió trabajar mientras tomaba café en el segundo nivel del aeropuerto. A las 10:41 a.m., se dio cuenta de que había perdido el embarque del vuelo 2283 de Voepass y discutió con un trabajador de la aerolínea.

Assis expresó que este empleado “le salvó la vida”, y luego del accidente, lo abrazó “por hacer su trabajo”.

“Si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez yo no estaría dando esta entrevista”, mencionó para TV Globo.

Detalles del accidente

El avión, un ATR-72-500 de fabricación francesa, realizaba un vuelo entre Cascavel y São Paulo. A unos 80 kilómetros del aeropuerto de Guarulhos, se estrelló en los patios traseros de un conjunto de residencias en Vinhedo. Afortunadamente, no impactó ninguna edificación ni causó víctimas en tierra.

Las autoridades aeronáuticas confirmaron que tanto el avión como los pilotos cumplían con todas las licencias y condiciones necesarias para volar. La tripulación no reportó emergencias ni problemas antes del impacto. Las causas del accidente aún están bajo investigación, pero expertos en aviación sugieren que la acumulación de hielo en las alas podría haber sido un factor clave en la tragedia.