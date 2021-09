Adolescentes de 12 a 17 años serían vacunados con dos dosis

La vacunación contra el coronavirus en los adolescentes de 12 a 17 años viene siendo tratado con pinzas por parte del Ministerio de Salud (Minsa). En esa línea, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell De Almeida, dio a conocer que están alistando los protocolos para la inmunización de los menores de edad que iniciaría en noviembre, la duda es si se aplicará dos dosis o sólo una, tal y como sucede en otros países.

Leer también [Muertes por Covid-19 en el mundo están disminuyendo]

“Por eso les decíamos la semana pasada que estamos elaborando el protocolo de 12 a 17 años, pues es muy importante porque hay países que para dosis en niños y adolescentes solo están aplicando primeras dosis, nosotros estamos haciendo el protocolo probablemente con dos dosis, pero, en tanto, este no se apruebe, el Ministerio de Salud no ha autorizado su vacunación y si no lo autoriza tampoco se puede registrar”, señaló.