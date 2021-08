Acá nadie tiene miedo

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se refirió a las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien señaló que, en caso de que el Congreso de la República intente censurar ministros, aplicará la cuestión de confianza.

“Ya a esta altura no me está sorprendiendo nada los diferentes actores políticos que el señor Castillo y las decisiones que está tomando. (…) Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar porque al señor premier se le ocurre amenazar al Congreso”, indicó.

“Si vamos a estar con este tema de cuestión de confianza por cada vez que cambiemos a un ministro… que lo haga, yo no lo estoy retando. Nuestra protestad es de interpelar y censurar. Espero que el presidente medite las cosas”, acotó.