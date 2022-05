Abogada jura que no sabe dónde está Bruno Pacheco

Giuliana Quiñones, abogada de Bruno Pacheco, aseguró que no sabe dónde se encuentra el exsecretario general. Asimismo, criticó las recientes acusaciones del empresario Zamir Villaverde sobre los 20 mil dólares encontrados en el baño del despacho de su defendido.

“No sé dónde se encuentra. Gracias a Dios que no lo sé. Esta defensa técnica es leal y se debe a mi patrocinado. (Él) no va a crear determinadas historias como lo está haciendo Zamir Villaverde”, reveló en Canal N.

Asimismo, la letrada indicó que Bruno Pacheco declarará ante la fiscalía cuando se haya variado su condición legal debido a que recientemente la Interpol ha solicitado la captura del exsecretario presidencial.

“Él va a decir su verdad, y está esperando eso. Espera que el Ministerio Público le permita declarar, pero variando su condición jurídica, que es lo que está buscando. Y poder aclarar con su verdad a las imputaciones”, indicó la letrada.