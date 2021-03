A un paso de la prisión. La 1° Sala de Apelaciones evaluó la apelación al rechazo al pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso ‘Club de la Construcción’. Luego de escuchar a las partes, los jueces informaron que deliberarán el caso y que la resolución será notificada “en la oportunidad establecida por ley”.

Poder Judicial dejó al voto el pedido para encerrar de manera preventiva a expresidente Martín Vizcarra

Durante la audiencia de apelación, la fiscal adjunta Teresa Tapia, del Equipo Especial Lava Jato, consideró que, a diferencia de lo establecido por la jueza que rechazó el pedido de prisión preventiva, la campaña al Congreso de Martín Vizcarra no constituye un arraigo laboral porque no percibe sueldo y que, además, no determina la certeza de que vaya a ocupar un cargo.

Asimismo, la representante del Ministerio Público señaló, tal como lo había mencionado el fiscal Germán Juárez, a cargo de esta investigación, el reporte migratorio de Martín Vizcarra evidencia que ha viajado constantemente. Para la fiscal, no importa que el expresidente no registre viajes actuales o que haya retornado al país, como sugirió la jueza.

La fiscal adjunta Teresa Tapia también mencionó que Martín Vizcarra “tiene facilidades para salir del país y permanecer en el pasajero”, además de “facilidades” para abandonar el país, debido a que, como sustentó el fiscal Juárez en su pedido de prisión preventiva, el exmandatario tiene “experiencia” en sucesivos viajes, en permanecer “varios días” en el extranjero y en salir del país en vuelos no comerciales.

“Soy un perseguido”

Por su parte, Martín Vizcarra insistió en denunciar una persecución política en su contra al recordar que actualmente debe desarrollar su postulación al Congreso “con 15 acusaciones constitucionales del Congreso, con pedidos de prisión preventiva de la Fiscalía, con tachas y exclusiones de representantes partidos políticos”.

“No me voy a recluir en un hospital, menos en una embajada. Amo a mi país y aquí me quedo para trabajar por su desarrollo y enfrentar este tipo de acusaciones sin sustento y sin ningún argumento. Confío en el Poder Judicial, en su independencia“, sentenció.