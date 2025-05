¡A retirar S/ 5,350 de tu AFP si estás sin trabajo!

CONGRESO APOYA NUEVO DESEMBOLSO DE UNA UIT PARA LOS DESEMPLEADOS POR TRES MESES

El congresista Jhaec Espinoza Vargas (Podemos Perú) presentó dos proyectos de ley ante la Comisión de Economía del Congreso para permitir el retiro del 95.5% de los fondos de las AFP al momento de la jubilación y hasta una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en casos de desempleo.

Las iniciativas, registradas bajo los números 10989/2024-CR y 10903/2024-CR, buscan responder a necesidades económicas urgentes de los afiliados, incluyendo la inversión en negocios, según argumenta el legislador.

RETIRO DEL 95.5% AL JUBILARSE

El primer proyecto plantea que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan disponer del 95.5% de sus fondos acumulados al jubilarse. Espinoza sostiene que estos recursos suelen usarse para invertir en negocios propios o cubrir gastos médicos críticos.

Así como expandir emprendimientos, mientras otros, enfrentar enfermedades costosas. El legislador destacó que las AFP invierten estos fondos en empresas nacionales y extranjeras, dinamizando la economía.

UIT MENSUAL POR DESEMPLEO

La segunda iniciativa permite retirar hasta una UIT mensual (5,350 soles) del fondo de AFP si el afiliado está desempleado por tres meses consecutivos. Espinoza fundamenta la propuesta en datos del INEI: aunque la tasa nacional de desempleo fue del 4.7% en el último trimestre de 2024, en zonas urbanas alcanzó el 6.4%.

Además, señala que 382,300 personas buscaron empleo entre enero y marzo de 2025, y que el desempleo real en Lima superaría el 12%, al incluir a quienes dejaron de buscar trabajo por frustración.

CONDICIONES DEL RETIRO POR DESEMPLEO

Para acceder al retiro por desempleo, el trabajador deberá acreditar tres meses sin vínculo laboral y podría agotar el 100% de sus aportes. Las iniciativas serán analizadas por la Comisión de Economía, que evaluará su viabilidad financiera y legal.

¿CUÁNTOS PROYECTOS MÁS HAY?

Ilich López, presidente de la comisión, ha revelado en Canal N que sí se encuentran trabajando en un dictamen a favor del retiro de AFP.

“Desde la comisión, estamos viendo no solo la posibilidad de poder acceder al octavo retiro AFP, sino la posibilidad de darle al ciudadano que ese dinero que tenga lo pueda usar como garantía para comprar una vivienda”, dijo.

Así, acotó que hay otras opciones para que los afiliados usen sus fondos con esta propuesta, aún no revelada ni terminada.

“Yo tengo un fondo AFP, se le doy como garantía a un banco, y me da la vivienda. Al cabo de 15 años, pago el crédito, pero también recupero mi fondo. Porque ha sido una garantía, no ha sido una inicial. Entonces al final de mis días, tengo mi fondo de AFP, pero me sirvió para comprar una vivienda”, sugiere el congresista.

Así, esta sería una de esas alternativas. Pero López sugiere que este predictamen dará diferentes opciones, entre las que estaría incluida un retiro. “Si el ciudadano desea, que lo retire. Si desea, que lo deje en la AFP. Si desea que lo ponga como garantía para un crédito para vivienda, o un crédito con tasa de interés baja”, agregó.

Retiro AFP de hasta 4 UIT, primer proyecto, presentado el 6 de febrero de 2025, por Américo Gonza (Perú Libre) (101533) – Sustentando

Retiro AFP de hasta 4 UIT, segundo proyecto, presentado el 17 de febrero de 2025, por Darwin Espinoza (Podemos Perú) (10227) – Sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, tercer proyecto, presentado el 26 de febrero de 2025, por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10355) – Sustentado

Retiro AFP de hasta 4 UIT, cuatro proyecto, presentado el 6 de marzo de 2025, por Guido Bellido (Podemos Perú) (10440)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, quinto proyecto, presentado el 11 de marzo de 2025, por Paul Silvio Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) (10483). No aplican los afiliados que se encuentren percibiendo una pensión de jubilación o sean beneficiarios del Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, sexto proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Luis Roberto Kamiche Morante (Alianza Para el Progreso) (10493)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, séptimo proyecto, presentado el 12 de marzo de 2025, presentado por Waldemar José Cerrón Rojas (Perú Libre) (10494)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, octavo proyecto, presentado el 25 de marzo de 2025, presentado por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) (10614)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, noveno proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) (10620)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, décimo proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) (10620)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, undécimo proyecto, presentado el 26 de marzo de 2025, presentado por Jorge Samuel Coayla Juárez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) (10620)

Retiro AFP de hasta 4 UIT, duodécimo proyecto, presentado el 9 de abril de 2025, presentado por José Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) (10782)

