¡A chuparse los dedos con hamburguesa de marisco!

Si quieres probar este platillo, lee bien los pasos y renueva tu menú

No hay dudas de que las hamburguesas son un plato conocido en cualquier parte del mundo, no solo porque son muy fáciles de hacer, sino también porque las cadenas de comida rápida las han popularizado a gran escala. Sin embargo, y tomando como ejemplo el caso de estas cadenas, no siempre son un plato saludable.

Este no es el caso de las hamburguesas de marisco que aprenderás a hacer en esta receta, ya que estas aportan pocas calorías, grasas saludables y están elaboradas con vegetales. Debes saber que los mariscos son animales marinos invertebrados, entre los cuales los calamares, gambas y langostinos son los más conocidos. ¿Quieres saber cómo hacer una hamburguesa de marisco? ¡Delicioso!

Ingredientes:

200 gramos de cola de calamar

1 cebolla chica

2 dientes de ajo

1 huevo chico

3 cucharadas soperas de pan rallado

1 cucharadita de cúrcuma

¼ cucharadita de pimienta

2 cucharaditas de aceite neutro

Preparación

1 Para empezar con la receta de hamburguesa de marisco, primero pela y pica 1 diente de ajo. Seguido, llévalo a la sartén con fuego fuerte y 1 cucharadita de aceite.

2 Agrega la cebolla también pelada y picada. A continuación, saltea los vegetales unos minutos vigilando siempre que el ajo no se queme, ya que si no aportará un gusto amargo. Si necesita más líquido, puedes agregar más aceite o agua para un salteado más saludable.

3 Mientras los vegetales se cocinan, lava y retira el cartílago de la cola de calamar. Si utilizas tubos, deberás retirar el cartílago que atraviesa el mismo de forma vertical. Y, si utilizas tentáculos, deberás retirar los círculos duros.

4 Procesa las colas de calamar que has limpiado con los vegetales y condimentos al gusto. A continuación, retira la piel.

5 Cocina la preparación de las hamburguesas de mariscos en el microondas 1 minuto y medio. Y, si no tienes microondas, puedes hervir unos 10 minutos las colas de calamar antes de procesarlas.

Si utilizas otros mariscos, como por ejemplo las gambas, este paso no será necesario. Con la cocción en la plancha será suficiente, ya que no es tan duro.

6 Retira el líquido de la cocción del calamar y llévalo nuevamente a la procesadora. Procesa con el huevo y el pan rallado, reserva.

7 Calienta una sartén con 1 cucharadita de aceite y distribúyelo por toda la base con la ayuda de un diente de ajo. Retíralo y agrega pelotitas aplastadas de la preparación de calamar y vegetales para hacer tus hamburguesas. Pasados unos 5 minutos aproximadamente, dales la vuelta y dóralas por el otro lado.

8 Sirve tus hamburguesas con pan, lechuga, tomate, queso y aderezos. También puedes servir al plato con tu ensalada preferida. ¡A comer!

Leer también: