80% de casas del Perú se verían afectadas ante un terremoto

¿Qué sucedería si nuestro país registrara un terremoto de 8 grados? Las consecuencias serían muy graves debido a que en el Perú el 80% de viviendas son construcciones informales y de ese total la mitad son altamente vulnerables a un sismo de alta intensidad.

La informalidad en la construcción de muchas viviendas son el principal factor de riesgo

Estas cifras fueron proporcionadas por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) e incluso precisa que en las zonas periféricas de las ciudades esta cifra llega al 90%, siendo uno de los principales riesgos ante un eventual sismo pues en Lima se construyen miles de viviendas informales cada año.

CASAS INFORMALES

La institución anotó además que en Lima se construyen miles de viviendas informales cada año. Por su parte, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI) estima que al año se construyen 50 mil viviendas informales en Lima, a través de la autoconstrucción. Esta situación es preocupante en zonas con suelo flexible como Villa El Salvador, las playas del sur, como San Bartolo, Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho.

Asimismo, el director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Carlos Zavala, precisó que algunas familias a fin de reducir costos al construir sus viviendas, no edifican un lugar seguro y se convierten en vulnerables ante un terremoto.

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, dijo.

CON LADRILLOS TUBULARES RESISTE 50% MENOS

El especialista explicó que una construcción con ladrillos tubulares resiste 50% menos que otra edificación con ladrillos de fábrica e incluso los de tipo sólido artesanal. Incluso señala que esto ni siquiera representa una gran diferencia en el presupuesto de construcción para las familias. La diferencia de costo entre el ladrillo tubular y el artesanal es menor al 30%.

“Es básicamente porque los engañan, les ofrecen ese ladrillo que lamentablemente es una inversión desperdiciada porque tras un sismo fuerte no van a poder reparar la casa, porque será muy caro hacerlo. En muchos casos habrá que demolerla”, manifestó.

3 PASOS FRENTE A UN GRAN SISMO

La empresa Liderman, a través de su portal web, puso a disposición de la ciudadanía las acciones que se deben realizar para estar listos antes y durante un sismo según las indicaciones que brinda INDECI.

Prevención (antes)

Revisa y mejora el estado de las instalaciones de gas, agua y sistema eléctrico. Así mismo, si vives en una casa o vecindario antiguo, revisa si hay muros, techos o balcones agrietados y daños en tuberías e instalaciones eléctricas. Repórtalo a tus autoridades para tomar las medidas necesarias.

Deja libre de cualquier obstáculo los pasillos y puertas de tu hogar. Además, cambia de lugar objetos que te pueden lastimar o caer encima.

Las zonas seguras internas son los lugares estructuralmente seguros dentro de una edificación, libres de objetos que puedan caer o vidrios (ventanas). Las zonas seguras externas son lugares abiertos como patios de colegio, lozas deportivas y otras áreas determinadas por Defensa Civil.

También se debe identificar las rutas de evacuación internas, por donde nos desplazaremos dentro de una edificación ante una emergencia, y las rutas externas, que nos dirigirán a las zonas seguras.

Acuerda con tu familia y vecinos un plan de emergencia y evacuación ante un sismo.

Durante

Lo más importante durante un sismo es mantener la calma y aplicar todo lo practicado en los simulacros.

Usar los ascensores durante el sismo es un gran riesgo, ya que pueden desprenderse con el movimiento y puede colapsar su sistema.

Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la ruta de evacuación.

Ubícate en las zonas previamente identificadas como seguras ante este tipo de emergencia y que han sido establecidas por Defensa Civil.

Verifica tu estado de salud y de las personas que están contigo. Evita mover personas heridas o con fracturas sin ayuda profesional. De ser necesario, solicita ayuda a los bomberos y/o Policía Nacional.