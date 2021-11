8 consejos para lograr la meta de ahorrar

¡No hay manera! ¡Cómo lograrlo si vivo en el día a día! Quizá estas frases tengan mucho sentido a primera vista, pero hoy el portal +Dinero te presenta algunos consejos para que logres lo más complicado: ahorrar.

Cambia tu mentalidad de pobre y sigues estas recomendaciones para sentirte más tranquilo (a) respecto al dinero

Y para ello, puedes empezar por medio de acciones simples que te permitan conseguir metas más grandes cada vez.

Registra tus gastos: para ahorrar es básico saber cuánto gastas. Quizá te dé flojera, pero te aseguramos que valdrá la pena el ejercicio. Anota durante un mes lo que gastas en deudas, transporte, servicios y otros. Usa una hoja de papel o tu celular, como te sientas cómodo(a), la idea es que puedas ver esos números con claridad.

Haz un presupuesto: ahora que sabes esa cifra, compárala con tu sueldo y arma un presupuesto viable. Planea cuánto dinero se irá a qué rubro el próximo mes, qué gastos puedes recortar, qué gastos adicionales puede haber (una visita al médico o la verificación del carro). Si de plano ves que gastas más de lo ganas, estás en el mejor momento para leer esto y poner orden para vivir a partir de tus posibilidades, eso es fundamental para evitar el sobregiro de las tarjetas o pedir prestado para llegar a la quincena.

Pon el ahorro como “gasto fijo”: la verdad es mucho más probable que consigas ahorrar si pones en tu mente ese propósito como algo ineludible. Básicamente eso te ayudará a cambiar la mentalidad de que el ahorro va al final de la cola en la repartición del sueldo. ¿Es muy difícil lo que te pedimos? Digamos que un poco en la medida que cambiarás un hábito casi cultural, pero la constancia es lo que irá llenando tu alcancía. ¡Tú puedes!

Espía tus propios gastos: ¿crees que gastar en cosas grandes te condena a la pobreza? La verdad es que a menudo los gastos pequeños y constantes (los gastos hormiga) son los que te meten en problemas. Vigila si se te está pasando la mano con algo y pisa el freno.

Recorta algunos servicios: cuántas veces has leído en internet que le bajes a tu consumo de café y así ahorrarás, ¿no? En +Dinero te invitamos a cuidar otros flancos que igualmente están afectando tu cartera sin darte cuenta. En otras palabras, puedes empezar a evitar gastos poniendo atención a este tipo de detalles.

Controla tus impulsos: las tarjetas de crédito, los cajeros automáticos y las compras en línea hacen que gastar dinero sea más fácil que nunca. Sabemos que tener fuerza de voluntad para renunciar a eso que te encantó puede ser un desafío, pero intenta esperar 24 horas para reflexionar si de verdad necesitas comprar algo; una semana o más cuando la adquisición sea muy grande.

Conviértete en un consumidor “infiel”: no permitas que tu conexión emocional o tu lealtad con una marca o proveedor se interponga en tu camino al ahorro. Siempre puedes buscar un mejor trato en otro lugar. Considera estar abierto a la posibilidad de cambiar por la competencia si te brinda mejor valor.

Evita la mentalidad de pobreza: para muchos no derrochar es una virtud, para otros se puede caer en el exceso de frugalidad. Escatimar nos pone en riesgo de desarrollar una mentalidad de pobreza o carencia, o sea aquella en la que la persona que preocupa por la escasez en de dinero, lo que no tiene o no puede conseguir.

Estas personas tienden a tener creencias autolimitadas y a tomar decisiones basadas en el miedo a fracasar. Por el contrario, las personas con mentalidad de prosperidad o abundancia basan sus decisiones en los potenciales beneficios. ¿Tú de qué lado prefieres estar?